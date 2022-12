O prefeito de Niterói, Axel Grael, a primeira-dama, Christa Vogel Grael e a eleita deputada Estadual do Rio de Janeiro Verônica Lima. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 21/12/2022 05:33

A Campanha Niterói Solidária, criada em 2021 para ajudar famílias em vulnerabilidade social agravada com a pandemia da Covid-19, é um dos motivos de reconhecimento do trabalho social empenhado pela primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael, aliado às atividades que desenvolve no Projeto Grael.

Nesta terça-feira (20), a coordenadora voluntária da campanha foi agraciada com a Medalha Zilda Arns, durante cerimônia realizada no Solar do Jambeiro.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a experiência da primeira-dama, Christa Vogel Grael, à frente dos projetos sociais que coordena.



“A Christa esteve à frente do Projeto Grael por mais de 10 anos e abraçou, de forma voluntária, o Niterói Solidária, que ajudou as pessoas que mais precisaram no momento da pandemia e muitas ainda precisam e com isso recebessem o suporte com alimentos, itens de higiene e outras coisas necessárias. Outro projeto que ela coordena e que é tão importante é o Niterói Cidadã, onde ela agrega toda sua experiência de gestão no terceiro setor e coloca à disposição do movimento social de Niterói para que essas organizações possam melhorar a capacidade gerencial para que possam se tornar cada vez mais sólidas e competentes na captação de recursos e de desenvolvimento do projeto a que se propõe”, afirmou Grael.



Christa Vogel Grael falou sobre a emoção com a homenagem, ressaltando que é muito simbólico receber essa medalha das mãos da vereadora Verônica Lima, que tem uma trajetória pautada pelas lutas sociais.



“Costumo dizer que ganha quem doa e quem recebe e hoje é a materialização disso. Durante toda minha trajetória, ao lado do Axel, me dediquei às causas sociais, seja na década de 80, no Movimento de Resistência Ecológica, ou no Projeto Grael, durante os 13 anos que estive por lá. Vejo que o meu papel como primeira-dama também é importante para sensibilizar as pessoas e empresas sobre a responsabilidade social que todos nós temos. E é por isso que sigo trabalhando voluntariamente na campanha Niterói Solidária e no programa Niterói Cidadã, compartilhando minha experiência”, disse a homenageada.



A coordenadora da campanha ressalta que a homenagem é dividida com todos os parceiros que ajudam a fazer essas iniciativas acontecerem e, principalmente, com cada voluntário que dedica seu tempo a ficar de prontidão recebendo, com todo carinho, as doações dos niteroienses. “Que sigamos semeando o bem e praticando o amor ao próximo”, declarou Christa.



Elton Teixeira, secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, reforçou a cidade de Niterói como uma referência no Estado.



“Niterói, há um bom tempo, é um farol de políticas sociais para o Rio de Janeiro. Eu vim de outro município e sempre tive a cidade como uma referência. Mesmo Niterói tendo diversas políticas socioassistenciais, como a Moeda Social Arariboia, a rede de proteção e diversas outras iniciativas, ainda assim a gente percebe o quanto é importante o trabalho desenvolvido pela Christa através de duas ações fundamentais como a Niterói Solidária, que ajuda a matar a fome dos que necessitam da ajuda, e a Niterói Cidadã, que é um alento para as entidades da sociedade civil organizada e do terceiro setor que vieram perdendo todo tipo de apoio nos últimos anos”, disse o secretário.



A Medalha Legislativa Municipal do Mérito Zilda Arns, criada pela Resolução Nº 3.028 de 2010, é conferida a cidadãos e entidades que se destacam na defesa das causas humanitárias, na promoção da paz e na defesa dos direitos da criança. A vereadora Verônica Lima foi a parlamentar que fez a indicação aprovada na Câmara de Vereadores de Niterói.



"A Christa Vogel Grael é uma militante histórica das causas ambientais, de defesa da juventude da cidade de Niterói, teve sua atuação política ao lado do prefeito Axel Grael no More, que era um movimento de defesa ambiental na Região Oceânica, depois fez um trabalho amplamente reconhecido no Projeto Grael e agora, como primeira-dama da cidade, está coordenando a campanha Niterói Solidária, que já arrecadou milhares de alimentos para as famílias que mais precisam na cidade. É uma trajetória que merece muito esse reconhecimento que estamos prestando hoje. A Zilda Arns é uma figura emblemática das políticas públicas sociais do Brasil e temos essa honraria na Câmara de Niterói e vamos prestar essa bela homenagem", afirmou a vereadora.



A Campanha Niterói Solidária contempla 22 instituições cadastradas por chamamento público e já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza nesse 1 ano e 8 meses, desde sua criação em 7 de abril de 2021.



Formada em administração pela Universidade Federal Fluminense, Christa Vogel Grael trabalhou por 23 anos na área da aviação, em uma companhia aérea alemã. Nos últimos 13 anos, se dedicou ao terceiro setor, à frente do Projeto Grael, organização não-governamental que atua no segmento do esporte educacional e já formou mais de 20 mil jovens. Também no terceiro setor, ao lado do marido Axel, na década de 80, atuou no Movimento de Resistência Ecológica (More), organização pioneira no Rio e em Niterói no segmento de cidadania ecológica. Atualmente, coordena, voluntariamente, a campanha Niterói Solidária, que arrecada alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade que não são atendidas pelos programas sociais da prefeitura.

Também idealizou e trabalha de forma voluntária no Niterói Cidadã, programa de apoio ao terceiro setor, que ajuda instituições sociais da cidade para que possam aprimorar a gestão, captar recursos de forma independente e ampliar sua atuação.