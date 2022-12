A primeira dama de Niterói, Christa Vogel, (C), com os coordenadores da campanha. - Divulgação

A primeira dama de Niterói, Christa Vogel, (C), com os coordenadores da campanha.Divulgação

Publicado 20/12/2022 06:05

A Campanha Natal Solidário, da Prefeitura de Niterói, vai reforçar os pontos de doações para a garantia do alimento na mesa de muita gente e conta com doações para fazer o dia de alguém mais feliz. É possível doar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza que serão entregues para as famílias em vulnerabilidade social da cidade.

De terça a sexta, os pontos de coleta estarão ao lado da Casa do Papai Noel, no Campo de São Bento, Árvore de Natal de São Francisco, na Praça Rádio do Amador, das 18h às 21h, e no Horto do Fonseca, das 18h às 20h.





O Natal Solidário é um desdobramento da campanha Niterói Solidária, que já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza, higiene e artigos de frio (campanha feita especialmente no inverno), desde a sua criação em abril de 2021.





A campanha de Natal conta ainda com uma ajuda diferente. O cantor Dienis e a cantora colombiana Fanny Lu, jurada do The Voice Colômbia, estão utilizando a canção Noite de Paz para chamar a atenção dos mais de 4,5 milhões de seguidores para ajudar na campanha. A música está disponível nas plataformas de streaming.





Campanha Niterói Solidária - A Campanha Niterói Solidária foi lançada em 7 de abril de 2021 com o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Durante mais de um ano, alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das 22 instituições cadastradas por chamamento público.



Serviço: Natal Solidário - arrecadação de alimentos não perecíveis e artigos de higiene e limpeza



Data: de terça a sexta-feira



Horário: 18h às 21h (exceto no Horto que vai até às 20h)



- Campo de São Bento - Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí



- Árvore de Natal em São Francisco com visita ao Papai Noel - Praça do Rádio Amador – São Francisco



- Horto do Fonseca – com visita a decoração natalina - Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca.