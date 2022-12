O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu os atletas mirins do projeto de inclusão social Instituto Nação Kids. - Divulgação Ascom PMN - Foto: : Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu os atletas mirins do projeto de inclusão social Instituto Nação Kids.Divulgação Ascom PMN - Foto: : Luciana Carneiro

Publicado 20/12/2022 05:40

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu, na última segunda-feira (19), uma turminha muito especial: os atletas mirins do projeto de inclusão social Instituto Nação Kids, criado há cinco anos. Atualmente, o projeto oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para cerca de 50 crianças e adolescentes. Por meio do apoio da Prefeitura de Niterói, eles puderam viajar para o exterior e competir em torneios internacionais.

"Estas crianças e jovens que se dedicam ao esporte são um orgulho para Niterói, cidade que é um celeiro de craques em diferentes modalidades. Acredito muito no esporte como ferramenta de inclusão social e de promoção da saúde, prioridades da administração municipal", disse o prefeito Axel Grael, que ressaltou o trabalho que vem sendo realizado no Parque Esportivo do Caramujo e a construção do Parque Esportivo da Concha Acústica, que permitirá a realização de grandes eventos oficiais.

O coordenador do Instituto Nação Kids lembra que o apoio da Prefeitura de Niterói foi fundamental para realizar o sonho dos jovens de mudarem de vida por meio do esporte.

“Conseguimos participar de torneios importantes fora do país, como em Los Angeles, nos Estados Unidos; em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes; na Costa Rica e, no início deste mês, na Irlanda. Em todos os campeonatos trouxemos medalhas. Esse sonho só foi possível graças a muito treino e à Prefeitura de Niterói”, explica Rafael Simões, idealizador do Instituto Nação Kids.

Entre os medalhistas recebidos pelo prefeito Axel Grael estão os irmãos Rhuam Simões, de 18 anos, e o irmão caçula, Enzo Simões, de 12 anos. Eles colecionam medalhas em todas as competições que participam.

“Fico muito feliz de poder conquistar vários títulos e trazer o ouro para Niterói. Eu treino duro para conseguir um bom resultado e as medalhas estão aí para mostrar que estou no caminho certo”, comemora Enzo, que ganhou o primeiro lugar em todas as competições que participou.

O atleta mirim Cauã Freitas, de nove anos, também participou do encontro com o prefeito Axel Grael. O talento e a garra do menino chamaram a atenção da Prefeitura, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). Embora ele não faça parte do projeto social Instituto Nação Kids, também recebeu o apoio do município e voltou medalhista de várias competições na Europa e nos Estados Unidos.

“Fico muito feliz quando pratico jiu-jitsu. Não imagino outra vida para mim”, revela Cauã.