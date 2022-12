Centenas de pessoas foram prestigiar o último concerto do ano do programa Aprendiz Musical. - Ascom PMN - Foto: Alle Gomes

Centenas de pessoas foram prestigiar o último concerto do ano do programa Aprendiz Musical.Ascom PMN - Foto: Alle Gomes

Publicado 19/12/2022 07:04

O último concerto do ano do programa Aprendiz Musical, foi realizado neste sábado (17/12), no Jardim São João, no Centro de Niterói. Centenas de pessoas foram prestigiar assim como as seguintes autoridades presentes: o secretário Municipal de Ações Estratégias e Economia Criativa, André Diniz; a subsecretária Municipal de Ações Estratégias e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli; a secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; e o vereador Binho Guimarães.

O Padre Wallace e o Diácono Murillo, ambos da Catedral São João Batista, também foram assistir ao concerto e se disseram maravilhados com a iniciativa, que abrilhanta cada vez mais a cultura da cidade.



André Diniz destacou a importância do programa: “O Aprendiz Musical é o maior programa de iniciação musical, em proporção, no Brasil. Estou muito feliz e quero agradecer a secretária Dayse, que proporcionou esta apresentação aqui nesta praça. Meu muito obrigado a todos os presentes, aos alunos, aos pais, aos professores, aos coordenadores, ao Instituto Memória Musical Brasileira (Immub), ao Conservatório de Música e, claro, ao prefeito Axel Grael. Quase 50 mil pessoas serão atingidas pelo programa em 2023 e 2024”, afirmou o secretário.



O evento teve início com a apresentação do Coro Aprendiz, sob regência de Fátima Mendonça. Em seguida, a Orquestra Sinfônica Aprendiz se apresentou com a participação da Orquestra de Acordeões do Conservatório de Música de Niterói, com direção do professor Waldenir Duarte, e integrantes da Camerata do Conservatório de Música de Niterói (CMN). Os 85 músicos animaram os espectadores, que fizeram coro e entraram no clima natalino.



No repertório, Jubilate deo, Natal Brasileiro, Anunciação, Noite Feliz, Boas Festas, Happy Day, Medley Disney 8’, Medley Natal 8’, entre outras canções. Ao final da apresentação, o público pediu bis, o que foi prontamente atendido.



“Fechamos com chave de ouro as atividades do ano do Aprendiz Musical. Para nós foi muito gratificante ver a animação da plateia com a apresentação destes alunos que são brilhantes. Foi uma manhã muito especial”, afirma Mariana Zorzanelli.



O Programa Aprendiz Musical, iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, proporciona muitas histórias pessoais de vitória e superação, com alunos tendo suas vidas e de suas famílias transformadas pela música.