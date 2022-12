O prefeito Axel Grael destacou que Niterói tem vocação para a inovação tecnológica. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Alex Ramos

Publicado 16/12/2022 10:33

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, na última quinta-feira (15), do segundo workshop sobre o fortalecimento do ecossistema de inovação do município. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação Certi, de Santa Catarina, que é uma organização independente de pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos especializados.

Segundo as informações, a Prefeitura de Niterói e o Sebrae assinaram um contrato para fortalecer o ambiente de inovação tecnológica na cidade. Pela parceria, o Sebrae é responsável por mapear, planejar e articular um programa para identificar os setores econômicos com maior representatividade no município e aqueles com potencial de desenvolvimento. Além do encontro desta quinta-feira, serão realizados mais dois workshops.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da abertura do evento e destacou que a cidade tem vocação para a inovação tecnológica. Ele ressaltou que o objetivo é fomentar um ambiente favorável a essas atividades reunindo governo, empresas, organizações civis e universidades.

“A inovação é uma vocação de Niterói. Já temos vários centros de pesquisa na cidade. É importante que se crie esse ecossistema de inovação, no qual uma iniciativa potencialize esse setor. A ideia é articular as ações de quem trabalha com inovação tecnológica em Niterói de uma forma cooperativa e sinérgica. Estamos fortalecendo as potencialidades da cidade. Tenho certeza que teremos as melhores estratégias para avançarmos muito nessa área", afirmou Grael.

O workshop desta quinta-feira discutiu o nível de maturidade do ecossistema de inovação. Foram feitas mais de 40 entrevistas com protagonistas deste ambiente. No encontro, foram discutidas formas de ações colaborativas. No primeiro workshop, os setores tecnológicos estratégicos para o ecossistema de inovação foram Economia Criativa; Saúde; Energias Renováveis; Tecnologia da Informação e para Smart Cities; e Economia do Mar.

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, afirmou que a consolidação da política de inovação de Niterói tem duas fases.

“Estamos na primeira fase: o fortalecimento do ambiente de inovação. Existem muitos segmentos que trabalham com inovação em Niterói. Eles precisam conversar e pensar de forma integrada. Isso vai ser um fator impulsionador para a Niterói inovadora que queremos. Na segunda fase, vamos fazer um estudo de viabilidade do Parque Tecnológico de Niterói. O Parque é algo maior, onde grandes empresas poderiam se instalar. O estudo de viabilidade vai confirmar se a iniciativa é interessante para o município”, explicou Valéria Braga.



O trabalho sobre inovação tecnológica desenvolvido em Niterói tem como referência Florianópolis, onde atualmente funciona um Parque Tecnológico que abriga empreendimentos, projetos e outras iniciativas inovadoras estratégicas para a cidade.