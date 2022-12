O Instituto Vital Brazil esteve entre os órgãos e entidades com 100% de aproveitamento na transparência passiva. - Divulgação

O Instituto Vital Brazil esteve entre os órgãos e entidades com 100% de aproveitamento na transparência passiva.Divulgação

Publicado 16/12/2022 08:26

O Instituto Vital Brazil, localizado no bairro do mesmo nome da Zona Sul de Niterói, ficou em primeiro lugar em transparência dos órgãos da administração indireta e foi o quarto colocado no ranking geral de Transparência de 2022 do Estado do Rio de Janeiro.

O resultado saiu nesta quinta-feira (15), durante o X Encontro da Rede de ouvidorias e transparência do estado do Rio de Janeiro, onde foi divulgado o Ranking de Transparência da CGE-RJ de 2022.

O evento foi realizado no Teatro Alcione Araújo, espaço cultural localizado na Biblioteca Parque Estadual, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A instituição esteve entre os órgãos e entidades com 100% de aproveitamento na transparência passiva, ficando em 1 lugar em transparência dos órgãos da administração indireta e em 4 lugar do ranking geral, apenas atrás dos órgãos SEPLAG, SEFAZ e SEAS, no âmbito estadual.

O encontro teve como objetivo promover uma relação entre as ouvidorias e a divulgação do Ranking de Transparência de 2022.

Segundo a diretora presidente do IVB, Priscilla Palhano, é importante ver destacado o trabalho da gestão atual, tendo em vista a evolução da transparência ativa, uma vez que a porcentagem de 34,21% foi para 80,00% em 2022.

"Para a nossa gestão é muito importante estar no topo do ranqueamento geral do Estado do Rio de Janeiro, o que reflete a seriedade do nosso trabalho com o qual vem nos conduzindo a gestão do Instituto Vital Brazil", afirmou Palhano.



Mesma opinião da controladora Interna do Instituto, Raissa Soares, que comemorou a premiação. “São resultados como esse que fazem termos a certeza que estamos no caminho certo em busca dos procedimentos a serem observados para garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988”, afirmou Soares.

Para a ouvidora do IVB, Cristiana Ivancko, a transparência na Gestão Pública é de extrema importância para garantir ao cidadão o acesso às informações públicas. "Fico muito honrada, enquanto Ouvidora, em participar desse processo de composição para as Transparências: Ativa e Passiva, no IVB, e pelas parcerias importantes firmadas internamente. Essa conquista, no ranking, é para todo o Instituto. A contribuição de cada um, cada setor foi, e é, de extrema importância dentro do Processo", disse Ivancko.