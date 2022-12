Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 16/12/2022 08:00

ALCEU VALENÇA canta ao lado de Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), Cassio Cunha (bateria). Leo Aversa

A Predialnet, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura Municipal de Niterói levam o show do cantor Pernambucano Alceu Valença, às 20:30h na Praça do Rádio Armador em São Francisco - Niterói.

ALCEU DISPOR, o novo show de Alceu Valença apresenta canções consagradas como “Anunciação” “Girassol” , “Lá Belle de Jour “, “Táxi Lunar “, “Tropicana “, entre outras.

Alceu já ultrapassa 5 milhões de seguidores de múltiplas nacionalidades nas suas redes sociais. O show ainda conta com a participação de seu filho Ceceu Valença.

Presentão de Natal para Niterói. TU VENS?

