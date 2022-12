O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou as obras de recuperação da área sobre o canal de Ary Parreiras, em Icaraí. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 14/12/2022 08:21

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta terça (13), as obras de recuperação da área sobre o canal de Ary Parreiras, em Icaraí. Neste momento, estão em andamento as instalações das vigas pré-moldadas e dos painéis para a recomposição de 230 metros da laje, que tem cerca de 10 metros de largura. A parte final da empreitada, a concretagem da laje da estrutura, se inicia nessa quinta-feira (15) partindo do trecho do canal em frente à Paróquia São Judas Tadeu sentido Rua Ator Paulo Gustavo. Nessa etapa, os tapumes já começam a ser retirados. A obra se encerra até o Natal.

Em inspeção no local, o prefeito de Niterói, Axel Grael, disse estar satisfeito com o andamento da obra e principalmente, no que ela vai proporcionar à cidade:

"É mais uma área de lazer que estamos criando. Pois, com a conclusão da obra, iremos partir para a licitação e, logo após, a instalação de uma praça com vários equipamentos aqui, prontos já no segundo semestre de 2023. Ou seja, em todas as regiões da cidade estão sendo criadas áreas de lazer de acordo com o nosso planejamento. Aos poucos, todas essas melhorias estão saindo do papel", disse o prefeito.

O local terá a laje recolocada, com reforço estrutural já pronto, e ganhará uma nova praça, com brinquedos e academia da terceira idade, ciclovia, pista de caminhada e um parcão para animais, bancos para contemplação e jardineiras, entre outros vários equipamentos. O investimento total será de cerca de R$ 18 milhões. A nova área de lazer terá um total de dois mil metros quadrados.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, acompanhou o prefeito Axel Grael durante visita às obras na manhã de hoje e detalhou o projeto:

"Uma das minhas preocupações aqui era a criação de espaços de ventilação, para evitar o acúmulo de gases embaixo da laje. Agora, vamos ter espaços para poder fazer a manutenção desse canal e esse recurso também vai impedir o acúmulo dos gases metano e sulfídrico advindos da decomposição de matéria orgânica. Esses vãos também ajudarão na drenagem, sem falar que aumentam a vida útil da estrutura", explicou Paulo César.

A obra está sendo executada pela Emusa e pelas secretarias de Obras e de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). Toda a parte de estaqueamento, mais a colocação dos blocos de escoramento, vigas de equilíbrio, vigas pré-moldadas bem como a fôrma metálica da laje, já está concluída.

"Fizemos toda a estrutura de cobertura do canal, que estava danificada. Quando retirarmos os tapumes, será uma surpresa para quem passa. Ficará tudo muito novo", afirmou Vicente Temperini, secretário Municipal de Obras e Infraestrutura de Niterói.