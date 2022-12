O músico Marcos Hasselmann levará ao Campo de São Bento um Tributo a Frank Sinatra. - Ascom PMN - Foto: Otto Peyerl

Publicado 14/12/2022 07:37 | Atualizado 14/12/2022 07:40

O Natal do Amanhã vem enchendo a cidade de música, luzes e cores ao longo de dezembro. Esta semana, a programação reserva uma surpresa para os amantes dos clássicos. Nesta quinta-feira (15), às 19h, o músico Marcos Hasselmann levará ao Campo de São Bento um Tributo a Frank Sinatra.

O evento é gratuito e organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).





O show “Tributo a Sinatra” é uma homenagem ao cantor norte-americano e tem no repertório grandes sucessos, desde o início de sua carreira. Neste espetáculo, Marcos Hasselmann se junta à Sampa Combo Band para reviver momentos áureos de Sinatra, com sucessos como Fly Me To The Moon, Come Fly With Me, Cheek to Cheek, New York New York, My Way, Strangers In The Night, entre tantas outras canções. Depois do show de Hasselmann, Fátima Regina se apresentará com um Tributo à Gal Costa, às 20h30.







"Estou muito feliz em participar do Natal do Amanhã de Niterói, minha cidade. Nesta apresentação, faço um tributo a Sinatra, cantando sucessos desde o início de sua carreira. Sempre fui muito fã deste que foi considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Tenho certeza de que o público vai curtir muito", explica Hasselmann.







A voz eclética de Marcos Hasselmann e seu trabalho têm influência de Ivan Lins, Rosa Passos, Nana Caymmi, Tom Jobim, Ray Charles, Alberta Hunter, Nina Simone, Chet Baker, Al Jarreau, entre outros ícones musicais. Hasselmann já se apresentou no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro acompanhado pela Orquestra do Iate Real Britânico. Seu timbre também já foi contemplado em vários estados brasileiros e atravessou fronteiras: já cantou em Montevidéu, Punta Del Este e Hamburgo.







O artista niteroiense hoje se divide entre Rio e São Paulo. Na capital paulista, estreou seu show de jazz "Sala de Estar”, ao lado dos músicos Bira e Osmar Barutti. A apresentação ficou em cartaz por dois anos no Terraço Itália. Atualmente o cantor está focado em dois projetos: o “Sala de Música”, um novo quinteto de jazz, e o show "Tributo a Frank Sinatra”, acompanhado da Banda Big Band (criada pelo maestro André Perine).







Niterói Solidária – Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza.





Natal Solidário – arrecadação de alimentos não perecíveis e artigos de higiene e limpeza:



- Campo de São Bento, de quinta a domingo, das 18h às 21h (Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí);



- Árvore de Natal em São Francisco, de terça a sexta com Papai Noel e sábados e domingos com shows, das 18h às 21h (Praça do Rádio Amador – São Francisco);



- Horto do Fonseca, de sexta a domingo, das 18h às 21h (Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca).