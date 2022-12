Os alunos e professores do Ciep Governador Leonel de Moura Brizola - Intercultural Brasil-França, que fica no bairro Charitas, na Zona Sul de Niterói. - Ascom PMN - Foto: Daniel Zarvos

Os alunos e professores do Ciep Governador Leonel de Moura Brizola - Intercultural Brasil-França, que fica no bairro Charitas, na Zona Sul de Niterói.Ascom PMN - Foto: Daniel Zarvos

Publicado 14/12/2022 07:24 | Atualizado 14/12/2022 07:29

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, nunca se tornou um lugar tão especial nesta quarta (14), às 11h. É que o local vai ter que ser assim para receber os alunos e professores do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 449, Governador Leonel de Moura Brizola - Intercultural Brasil-França, do bairro Charitas, da Zona Sul de Niterói, que em sessão junto com a equipe, vão acompanhar a estreia mundial do filme Salut, mes ami.e.s !, feito por eles.

O filme conta a história de um grupo de adolescentes que está no último ano letivo, após dois anos de pandemia, confinamento e tele-aula e tem o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) por meio do edital de Fomento ao Audiovisual de Niterói 2018 e co-financiado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).



“A ideia do filme nasceu ainda quando fiz mestrado na UFF e me dei conta que poucas pessoas, mesmo de Niterói, sabiam da existência dessa escola, que pode ser considerada modelo e da qual pude constatar que os alunos amam estar ali”, conta a cineasta Liliane Mutti.





O Ciep 449 é uma das poucas escolas integrais do estado do Rio de Janeiro e a única escola pública franco-brasileira da América Latina. A escola é bilíngue, como o filme, tendo algumas aulas ministradas em francês. A escola alcança todos os anos no Delf – exame oficial da língua francesa – uma média de 90 a 95% de proficiência no idioma.





A relação com a França é explorada no filme e revelada pela diretora, que mora há cinco anos em Paris, a partir de uma idealização por parte dos adolescentes.





“O filme traz um retrato de uma juventude pós-pandêmica, que carrega uma certa melancolia, mas nem por isso desiste de sonhar”, diz Mutti.





Salut, mes ami.e.s ! se inspira no filme “High-School” (1968) de Frederick Wiseman, com quem a diretora e o fotógrafo Daniel Zarvos conviveram na residência artística no Centre International Les Récollets, em Paris. Daniel Zarvos e Liliane Mutti também são parceiros na direção do filme Miúcha, a voz da Bossa Nova, que atualmente percorre o circuito dos grandes festivais internacionais e esteve recentemente no Reserva Cultural Niterói, integrando a programação do Festival de Cinema do Rio.



O filme está previsto para fazer parte da programação do canal CineBrasilTV em 2023, mas antes deve percorrer o circuito dos festivais internacionais.



A sessão vai ser seguida de debate com equipe na Sala Nelson Pereira do Santos, Complexo Reserva Niterói



O trailer pode ser acessado através do endereço: https://vimeo.com/724930049.













