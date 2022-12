As participantes aprendem tudo o que é preciso para ingressar no mercado de casamentos, trabalhando como cerimonialistas, assistentes ou recepcionistas. - Ascom PMN

Publicado 12/12/2022 08:47

A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para o workshop gratuito de Cerimonial e Organização de Casamentos, que será realizado na próxima quinta-feira (15), das 8h às 18h, no Solar do Jambeiro, no Ingá.

A prioridade na inscrição é para mulheres atendidas pelos aparelhos da Coordenadoria, mas as vagas serão estendidas para o público em geral, caso não forem totalmente preenchidas pelas usuárias da Codim. As participantes vão aprender tudo o que é preciso para ingressar no mercado de casamentos, trabalhando como cerimonialistas, assistentes ou recepcionistas. O workshop é totalmente gratuito e confere certificado de participação.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbqeydVkYKwRIR7BQsQq1zpW9CtN8dyz4-OeJkLVHCK50OOg/closedform.



“Parcerias estratégicas são fundamentais para ampliar e diversificar a oferta de vagas no Programa de Capacitação da Codim. Neste caso, fazer esse colab com Luciana Jordão, cerimonialista internacional com mais de uma década de experiência é oferecer às mulheres da cidade uma oportunidade de geração de renda rápida e com alta qualidade de entrega e conteúdo", destaca a gerente do Programa Mulher Líder da Codim, Carla Tavares.



O workshop será ministrado por Luciana Jordão, especialista em casamentos há 14 anos. A profissional já realizou mais de 500 cerimônias no Brasil e nos Estados Unidos e se especializou em casamentos ao ar livre, como em praias ou campos.



“Não poderia perder a oportunidade de dividir com outras mulheres a minha história e o conhecimento da minha profissão. Desenvolvi esse Workshop para inspirar outras mulheres a ingressarem no mercado de eventos com profissionalismo, conhecimento e ética”, ressalta Luciana.



Entre os tópicos abordados no workshop estarão: o papel da cerimonialista, a diferença entre cerimonialista e assessora de casamento, organização da equipe e como montar a carteira de fornecedores, entre outros. Além da parte teórica, as participantes terão a oportunidade de simular, na prática, a organização de um casamento, com direito à noiva, fotos e vídeos.



São 25 vagas, preferencialmente para mulheres assistidas pelos projetos sociais da Codim. A ideia é que abram mais quatro turmas no ano que vem.





O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá.