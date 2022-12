O evento foi aberto ao público e aconteceu entre 10h às 17h. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Vitor Dance

O evento foi aberto ao público e aconteceu entre 10h às 17h.Divulgação Ascom PMN - Foto: Vitor Dance

Publicado 12/12/2022 07:57

O futuro Centro Cultural Municipal da Zona Norte, no Fonseca, sediou o evento Ocupa Casarão 2, no último domingo (11/12). Organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, o evento foi aberto ao público e aconteceu das 10h às 17h.

A programação envolveu atividades para todas as idades, além de um grande encontro das artes, com performances, programação infantil, apresentações dos Pontos e Pontões de Cultura, atração musical, Feira Típica da Riodades, entre outros.





Com 2 mil metros quadrados, o imóvel localizado na Alameda São Boaventura foi construído há mais de um século por um comerciante português - o registro do projeto no setor de Urbanismo do município foi feito há 110 anos -, e sempre pertenceu à mesma família, de sobrenome Mattos. Os donos viveram no local até o início dos anos 1990.

Em agosto deste ano, a Prefeitura de Niterói conseguiu o direito de uso do espaço para a desapropriação. De lá pra cá, a Secretaria das Culturas vem trabalhando em um grande projeto para o desenvolvimento do espaço cultural, que será o primeiro Centro Cultural Municipal da Zona Norte.







"A ocupação do futuro Centro Cultural Municipal da Zona Norte pelos artistas e coletivos do território é o primeiro passo para dar vida a esse espaço tão importante para a cidade. Esperamos todos lá para prestigiar um grande encontro das artes", afirmou o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini.



Confira o que rolou na programação do Ocupa Casarão 2, na Alameda São Boaventura, 263, Fonseca, Niterói - Casarão:C

10h

- Atividade infantil: capoeira

- Feira Típica da Riodades (até às 17h)

11h

- Atividade infantil: Contação de histórias e consulta às crianças: "O Centro Cultural que queremos". Mediadora: Cecília Vaz

- Performance. Projeto "O Épico em nós"

- Audiovisual. Exibição do registro de montagem. Projeto "O Épico em nós"

12h

- Jongo. Ponto de Cultura: Ceabir

14h

- Roda de samba. Ponto de Cultura: Candongueiro/primeiro set

14h50

- Palco livre

15h10

- Roda de samba. Ponto de Cultura: Candongueiro/segundo set

16h

- Escolas de Samba. Ponto de Cultura: Garra de ouro e Data vênia

17h

- Palco aberto

17h20

- Baile Charme. Ponto de Cultura: Maloca Cultural.