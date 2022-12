As atividades são oferecidas para todas as mulheres. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 08/12/2022 09:36

A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói (Codim), vai promover, nesta quinta-feira (08), mais uma edição do Ceam de Portas Abertas. Serão diversas atividades, das 9h às 16h, oferecidas para todas as mulheres, não só para aquelas que são atendidas nos aparelhos da Codim.



As ações sociais vão acontecer na sede do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), na rua Cônsul Francisco Cruz, Centro. A programação conta com oficinas de trança afro, percussão, yoga, crochê e arteterapia.



Também haverá apresentação de voz e violão com músicos de Niterói.

As participantes também poderão cuidar da beleza - com serviços gratuitos de maquiagem, corte de cabelo e design de sobrancelha - e da saúde com medição de glicose e pressão, além de material informativo sobre saúde bucal e reprodutiva da mulher. Como sempre acontece nas edições do Ceam de Portas Abertas, haverá a distribuição de mudas de plantas.



O Ceam fica localizado na Rua Cônsul Francisco Cruz, Centro (atrás do Supermercado Guanabara).