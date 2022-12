Zé Maria vai fazer considerações a respeito dos diferentes momentos da música instrumental popular e suas disparidades. - Divulgação - Departamento de Imprensa SMC/FAN

Zé Maria vai fazer considerações a respeito dos diferentes momentos da música instrumental popular e suas disparidades.Divulgação - Departamento de Imprensa SMC/FAN

Publicado 07/12/2022 09:32

Você tem algum programa para logo mais, à noite? Se não, a boa é conferir a palestra “Jazz e Samba”, que vai ser apresentada por Zé Maria, no palco do Solar do Jambeiro, nesta quarta-feira (7), às 18h.



E é bom se preparar, pois o artistas consagrado vai trazer considerações a respeito dos diferentes momentos da música instrumental popular e suas disparidades. Segundo as informações, a apresentação trará mais detalhes sobre as orquestras populares, piano bar, gafieiras, Black Rio e casas noturnas.



Mais sobre o artista

Zé Maria (José Maria Flores de Carvalho), é instrumentista, baterista, e é o responsável pela trilha sonora do filme “Chico Rei” e do seriado “Manoel Congo”. Além disso, atuou como radialista em diversas rádios, nas funções de produção, direção e apresentação, como Rádio Roquete Pinto, Rádio Eldorado, entre outras.