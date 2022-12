O evento trata de visibilizar e reconhecer Niterói e sua população num cenário midiático mais amplo. - Divulgação

Publicado 06/12/2022 10:54

A Comissão Organizadora da II Conferência Municipal de Comunicação de Niterói (II Confecom) anunciou a realização da próxima reunião preparatória, para esta quarta-feira (07/12), às 19h30min, por via online, e a proposta vai ser dedicada à “Descentralização da Mídia”, 3º eixo da Conferência.

"Os interessados em participar da próxima reunião podem preencher o formulário de inscrição acessível em https://bit.ly/ConfNiteroi e enviar e-mail para conferenciacomunicacaoniteroi@gmail.com, que enviaremos o link para sua participação nos encontros", informou a produção no texto.

Para os organizadores, descentralizar a mídia significa reconhecer a importância dos empreendimentos locais e independentes da cidade, bem como apoiar iniciativas empreendedoras que movimentem a cultura, a comunicação e a cidadania em Niterói, fortalecendo interações nos diversos bairros e regiões e mobilizando distintos segmentos sociais.

A ocasião, trata também de visibilizar e reconhecer Niterói e sua população num cenário midiático mais amplo, em que concessões públicas de Rádio e TV, bem como outras iniciativas de comunicação, têm grande potencial para repercutir acontecimentos do município e valorizar o envolvimento de seu povo.

"Essa conscientização se conecta ao potencial de formulação e implementação de políticas públicas de Comunicação em Niterói. E, a partir do município, oferecer contribuição para formular políticas de Comunicação no Estado do Rio de Janeiro e no país", ressaltou o evento no texto.