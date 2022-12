Com 15 m de altura, a árvore fica bem no centro da Praça Flávio Palmier. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Com 15 m de altura, a árvore fica bem no centro da Praça Flávio Palmier.Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 07/12/2022 08:12

A última terça (6), mesmo com chuva forte, foi um dia inesquecível. É que a Prefeitura de Niterói inaugurou no bairro Barreto, na Zona Norte, uma Árvore de Natal com 15 m de altura. Localizada bem no centro da Praça Flávio Palmier, os enfeites e as luzes coloridas chamam a atenção.

A iluminação faz parte do Natal do Amanhã, organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



“O Natal é uma data tão importante e esse tipo de evento mostra a valorização da participação da Zona Norte no conjunto de eventos da cidade. A escolha do local foi muito pensada e sempre me foi muito cobrada. Estamos num ponto que tem um grande movimento de pessoas. Isso fica claro quando percebemos que nem a chuva atrapalhou a vinda dos moradores para prestigiar a inauguração”, conta o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira.



A aposentada Guilhermina de Barros, de 64 anos, levou a neta Laura, de 10 anos, para ver as luzes de Natal se acenderem no local, que fica próximo de sua casa.



“A iluminação sempre foi feita no Horto. Neste ano, ter essa árvore linda aqui na praça fez toda a diferença! Minha neta estava há alguns dias me chamando para trazê-la”, conta. Quando questionada sobre a forte chuva que caia, se não a desanimou, foi taxativa: “O único trabalho a mais foi abrir o guarda-chuva!”



A decoração do Natal do Amanhã está em toda a cidade e também conta com pontos de luz nas principais avenidas como Jansem de Mello e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberam luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade estão com decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D'Areia.



Em São Francisco, a mais tradicional árvore da cidade foi inaugurada na última quinta (1º), na Praça do Rádio Amador, com 50m e 8 mil micro lâmpadas.



“Queremos que a decoração de Natal esteja em toda a cidade, para que a magia do Natal e a mensagem que a data passa se espalhe por todos os cantos de Niterói. A ideia é celebrar a retomada das atividades após o período mais restritivo da pandemia de Covid-19, com o olhar para o futuro”, disse a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.



O presidente da Neltur, Paulo Novaes, destaca que, além de fazer parte do Calendário Turístico da cidade, o Natal do Amanhã contribui para movimentar a economia da cidade.



"O Natal do Amanhã, com o encantamento da árvore de 50 metros, em São Francisco, a transformação do Campo de São Bento em um cenário de luzes e objetos interativos, a Casa de Papai Noel, a decoração nos principais corredores viários, as atrações com o Papai Noel em vários bairros, além das outras duas árvores que serão inauguradas nos bairros, se transformou num evento de apelo turístico que atrai visitantes de outros municípios e passou a ser uma opção para o turista".



A inauguração da árvore do Fonseca, que aconteceria na última terça (6), foi adiada.



Shows – O Natal do Amanhã começou oficialmente na última quinta (1º) e segue com diversas atrações em vários bairros da cidade.



“A cada árvore inaugurada, além da beleza e do encanto do Natal, entregamos uma vasta programação musical, com muitos artistas da cidade, que vai se estender até o dia 23 de dezembro. O Natal do Amanhã promove o encontro familiar e entre amigos, a troca entre os artistas e o público, proporcionando grandes confraternizações na cidade”, ressalta Fernando Brandão, presidente da FAN.



Durante essa semana, o Natal do Amanhã reserva grandes espetáculos. Em São Francisco, na Praça do Rádio Amador, a programação do sábado (10) inclui a cantora Biab e o duo Yoùn, formado por GP e Shuna. No domingo (11), o show fica por conta do DJ Rootscidade Selecta, da cantora EllaZ e do grupo Jack 89.



A programação do Campo de São Bento inclui um tributo à Cassia Eller na próxima quinta-feira (8), seguido por um tributo ao Chorão. Na sexta-feira (9), a banda Soulshine Blues Band sobe ao palco abrindo o show de Victor Sávios, com Tributo a Tim Maia. No sábado (10), a festa fica por conta da Companhia Elas por Elas e da banda Azymuth. No domingo (11), o palco do Campo recebe os shows de Vinícius Oliveira e Roberta Campos.



No final de semana no Horto do Fonseca, a cantora Monica Mac abre o show de Samba das Yabás, na sexta-feira (9). No sábado (10), é a vez de Léo Guima e do cantor Anchietx subirem ao palco. O Quinteto Dolente e o Terreiro da Vovó fazem a festa no domingo (11).







Para o Complexo Esportivo do Caramujo, a festa no sábado (10) terá o espetáculo Natal dos Ursos, da Companhia Sassaricando, e o Tio Dudu. No domingo (11), é a vez do Circo Pururuca e da oficina de argila Descobrindo o Mundo.







No Horto de Itaipu, dois espetáculos agitam a manhã do sábado (10): Teo – O Mágico e Natal de Zezinho. No domingo (11), a programação conta com Carimbó da Pedra e Patrick – O Mágico.





Transporte - A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).







Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço





Niterói Solidária – Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação em todas as atrações da cidade. Você pode ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade doando alimentos não perecíveis ou itens de higiene e limpeza. Com a sua doação, o Natal dessas famílias pode ser mais feliz.







Confira na íntegra a programação do Natal do Amanhã:



Praça Rádio Amador



10/12 (sábado)



20h30 – BIAB



22h – YOÙN







11/12 (domingo)



18h30 – DJ Rootscidade Selecta



19h30 – Ellaz



21h - Jack 89







Campo de São bento



8/12 (quinta-feira)



19h - Tributo a Cassia Eller



20h30 - Tributo ao Chorão







9/12 (sexta-feira)



19h - Soulshine Blues Band



20h30 – Victor Sávios com Tributo a Tim Maia







10/12 (sábado)



19h - Companhia Ela por Elas + Coral



20h30 - Azymuth







11/12 (domingo)



19h - Vinícius Oliveira



20h30 - Roberta Campos







Horto do Fonseca



9/12 (sexta-feira)



19h30 - Monica Mac



21h – Sambas das Yabás







10/12 (sábado)



19h30 - Léo Guima



21h - Anchietx







11/12 (domingo)



19h30 - Quinteto Dolente



21h - Terreiro da Vovó







Caramujo - Complexo Esportivo





10/12 (sábado)



10h - Natal dos Ursos - Cia Sassaricando



11h - Tio Dudu







11/12 (domingo)



10h - Circo Pururuca



11h - Descobrindo o Mundo - Oficina de argila







Horto de Itaipu



10/12 (sábado)



10h - Teo - O Mágico



11h - Natal de Zezinho







11/12 (domingo)



10h - Carimbó da Pedra



11h - Patrick O’Mágico.