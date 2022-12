A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, destaca que Niterói possui um sistema de controle interno estabelecido. - Ascom PMN - Foto: arquivo Berg Silva

A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, destaca que Niterói possui um sistema de controle interno estabelecido.Ascom PMN - Foto: arquivo Berg Silva

Publicado 07/12/2022 08:42

A Controladoria Geral do Município (CGM) vai realizar, nesta quinta-feira (08), no Caminho Niemeyer, o “Terceiro Encontro da Rede de Controle Interno de Niterói (Reconit)”. Com a coordenação da CGM e criada em 2019, a sigla reúne todos os órgãos e empresas do município para o desenvolvimento de ações de controle interno e mitigação de riscos na administração pública. O último encontro da rede reuniu cerca de 80 servidores da Prefeitura de Niterói.



Segundo as informações, na reunião desta quinta-feira, haverá o lançamento de uma metodologia de gerenciamento de riscos, que auxiliará os gestores do município na aplicação da nova lei de licitações e contratações.

A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, destacou que Niterói possui um sistema de controle interno estabelecido. Segundo ela, o terceiro encontro da Reconit representa o fortalecimento da cultura da integridade e da transparência na administração pública.



“A CGM apresenta as principais metodologias a serem implantadas assim como inovações que acabam por encampar todos os agentes públicos. No encontro desta quinta-feira, vamos apresentar uma metodologia para gerenciamento de riscos a ser utilizada por gestores e ordenadores de despesas do município, com um forte viés preventivo", afirmou a controladora.

Segundo ela, Niterói editou sua política de gerenciamento de riscos em 2019 e, desde então, vem atuando no incentivo e no fortalecimento de uma efetiva análise e mitigação dos principais riscos à administração, tais como riscos de fraudes, ilegalidades, ineficiência administrativa e falta de integridade.



A reunião da Reconit também vai tratar do status atual e de perspectivas para 2023 do Programa de Integridade Previne Niterói, além de abordar outros temas relacionados a controle interno.



“A nova lei de licitações e contratações, editada em 2021, menciona a palavra “riscos” em 34 artigos. Niterói já vinha implementando sua política e, a partir de agora, disponibilizará aos gestores uma metodologia capaz de subsidiá-los quanto ao alcance dos objetivos fixados na lei federal”, conclui a controladora geral.