Barbara Heliodora já chegou mostrando trabalho ao fechar, junto com o pai Leniel Borel, uma parceria com Delegacia Especializada em Crianças e Adolescentes (DCAV). - Divulgação

Barbara Heliodora já chegou mostrando trabalho ao fechar, junto com o pai Leniel Borel, uma parceria com Delegacia Especializada em Crianças e Adolescentes (DCAV). Divulgação

Publicado 08/12/2022 09:12

A recém inaugurada ONG Henry Borel, que tem o objetivo de prestar apoio em prol da garantia dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ganhou uma importante aliada.

A advogada de família niteroiense Barbara Heliodora, assumiu recentemente a direção jurídica da Associação Henry Borel e já marcou um golaço.

Na ocasião, ela explica a parceria com Delegacia Especializada em Crianças e Adolescentes (DCAV) e como o projeto pode dar apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência.



Segundo ela, o projeto segue com muita luta. “Recentemente estive com o engenheiro Leniel Borel, junto a DCAV, para realização da parceria com a Associação Henry Borel, uma organização não-governamental (ONG) de apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência. O projeto dá assistência com orientação psicológica e jurídica, além de atividades socioeducativas”, afirmou Heliodora.

Ela disse que entendeu como poderia ser mais ágil os encaminhamentos de crianças e adolescentes vítimas de forma que nenhuma criança fique sem atendimento ou medida protetiva e ainda planejar projetos que em breve serão divulgados de capacitação.



Os representantes da ONG foram recebidos pelo delegado titular junto a DCAV, Luiz Henrique, onde foi discutido sobre projetos futuros que contarão com a capacitação também com relação à alienação parental das vítimas. Segundo as informações, a ONG está aguardando a aplicação da lei Henry Borel, que prevê a concessão de protetivas às crianças e adolescentes vítimas de violência.