O Futevôlei é só uma das cinco modalidades esportivas que serão oferecidas na Praia de Icaraí. - Divulgação

O Futevôlei é só uma das cinco modalidades esportivas que serão oferecidas na Praia de Icaraí.Divulgação

Publicado 08/12/2022 08:58 | Atualizado 08/12/2022 08:59

Moradores de Niterói, passantes, visitantes e turistas que gostam de esportes têm um encontro marcado neste domingo (11), na Praia de Icaraí, na Zona Sul, a partir das 8 horas. O Projeto Sportday está de volta e promete reunir famílias inteiras que poderão assistir ou participar das competições de cinco modalidades esportivas: Canoa Havaiana, Slackline, Handbeach, Futevôlei e Tecido Acrobático. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SME).

Na Canoa Polinésia, haverá uma confraternização para os canoístas de OC6, V3, OC2 e individuais. A largada acontece às 8h, em frente à Rua Pereira da Silva, com um percurso que passará pelo MAC, Fortaleza de Santa Cruz e Morro do Morcego. A chegada será no mesmo local de largada. Todos os participantes serão contemplados com medalha e uma camisa do evento.

Será montado ainda um palco para shows das bandas Bicho Solto, Axerê e Viohalley. Para a criançada, haverá apresentação de teatro infantil, brinquedos infláveis e muita animação.

O secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart, ressalta a importância do evento.

“A cidade de Niterói merece ter eventos como este, que valorizam o esporte, a música e o entretenimento, onde toda a família pode participar”, disse o secretário.