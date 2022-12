O presidente da Neltur, Paulo Novaes, recebendo da UFF os projetos do PDPA. - Divulgação

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, recebendo da UFF os projetos do PDPA.Divulgação

Publicado 09/12/2022 07:55

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, recebeu, na manhã da última quinta-feira, (8/12), da Universidade Federal Fluminense (UFF), dois projetos concluídos do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), com a apresentação e discussão dos principais resultados e propostas para o desenvolvimento do turismo de Niterói.

A entrega ocorreu no Campus Praia Vermelha, no auditório do Instituto de Computação e durante o evento: “Cenário do Turismo em Niterói: Perspectivas a partir das pesquisas do Observatório de Turismo e do Turismo Náutico”.



Um dos Projetos entregues foi o “Observatório do Turismo do Município de Niterói: Monitorando e Planejando o desenvolvimento sustentável a partir da criação de um Sistema de Informações e Estatísticas do Turismo”, através do qual foi realizado o levantamento de informações e pesquisas estatísticas sobre o turismo de Niterói.

O documento ainda levanta a estruturação e desenvolvimento, de forma integrada, do Sistema de Informações e dados estatísticos do turismo de Niterói; pesquisa de sondagem empresarial para monitorar o clima empresarial nas atividades Características de Turismo (Hotelaria, Restaurante e Comércio; pesquisa de Demanda Turística de Niterói, objetivando a caracterização dos turistas nacionais e internacionais que visitam Niterói, com estimativas sobre a relevância econômica do turismo no município; pesquisa de emprego nas atividades características de turismo de Niterói; e a criação de indicadores de conjuntura para avaliar o desempenho da atividade hoteleira do Município.



Segundo as informações, uma equipe da Neltur está sendo qualificada para dar continuidade ao Observatório, que será instalado no Centro de Atendimento ao Turista do Caminho Niemeyer.



O outro Projeto entregue foi “Mapeamento e Promoção do Turismo Náutico em Niterói”, que apresentou o mapeamento dos atores participantes da cadeia de turismo náutico de recreio e esporte de Niterói; identificou as melhores práticas nacionais e internacionais de promoção e estruturação do turismo náutico de recreio e esporte.

A proposta ainda estabeleceu critérios objetivos para a priorização dos segmentos viáveis identificados; diagnosticou a competitividade de Niterói segundo as exigências da demanda em segmentos e nichos náuticos especializados; desenvolveu um plano estratégico para a promoção da cidade, com envolvimento dos stakeholders; e capacitou agentes multiplicadores no setor de turismo náutico de Niterói.



O presidente Paulo Novaes disse que, com uma orla das mais belas, Niterói mostra-se com vocação também para o turismo náutico e a Neltur não poderia deixar de abraçar um projeto como esse.

“Juntos, vamos começarmos a implementar essas políticas públicas importantes. Quando o professor João Evangelista colocou a Universidade à disposição da Neltur para execução do projeto posso dizer que só engrandecerá ainda mais os programas. Nós temos que executar aquilo que foi feito e a UFF se prontificando a nos auxiliar é uma forma de política pública bastante eficiente, para ser implementada a longo prazo, e, acima de tudo, muito importante para nossa cidade”, afirmou Novaes.



Ambos os dados dos Projetos estão acessíveis no site da Neltur: visit.niteroi.br e também individualmente em: observatoriodoturismo.uff.br e turismonautico.uff.br.