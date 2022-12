A cantora Nina Wirtti vai celebrar o centenário da eterna rainha do rádio. - Divulgação - Foto: Gabi Lopes

Publicado 09/12/2022 09:45

A cantora Nina Wirtti celebra o centenário da eterna rainha do radio, Marlene, com a participação especial de Marcos Sacramento. O show acontecerá no dia 15 de dezembro (quarta-feira), às 20 horas, na Sala Nelson Pereira dos Santos.



Marlene foi uma imensa artista dos palcos, teatro, cinema e televisão. Com espírito vanguardista e ousadia, ela acompanhou o desenrolar dos tempos, gravando diferentes gerações de compositores.

Neste projeto minimalista e ao mesmo tempo surpreendente e encantador, a lenda do rádio será merecidamente relembrada e revisitada com canções que vão de Dolores Duran a Cazuza, além de histórias e curiosidades de sua vida e obra.



Ao lado do violonista e arranjador carioca Patrick Angello e do percussionista Marcus Thadeu, Nina recebe como convidado especial o cantor niteroiense Marcos Sacramento, amigo pessoal de Marlene e com quem já dividiu o palco.



Gaúcha e radicada na cidade do Rio de Janeiro há 16 anos, a cantora, compositora e atriz de musical Nina Wirtti foi criada junto aos irmãos, também músicos, em um ambiente de grande efervescência musical. Já se apresentou ao lado de artistas como Ruy Quaresma, Paulão Sete Cordas, Ronaldo do Bandolim, Conjunto Época de Ouro, Yamandu Costa, entre outros.