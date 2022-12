A campanha da Prefeitura de Niterói ganhou um reforço com a música Noite de Paz, lançada pelo cantor Dienis em parceria com a colombiana Fanny Lu. - Divulgação

A campanha da Prefeitura de Niterói ganhou um reforço com a música Noite de Paz, lançada pelo cantor Dienis em parceria com a colombiana Fanny Lu.Divulgação

Publicado 13/12/2022 09:09 | Atualizado 13/12/2022 09:13

Em clima de festas, Niterói está iluminada e repleta de eventos culturais pela cidade. Essa também é uma grande oportunidade para fazer o bem para os que ainda precisam de ajuda na cidade. Para isso, a Campanha Niterói Solidária preparou o Natal Solidário que vai receber doações de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza nos pontos principais onde estão ocorrendo os eventos: Campo de São Bento, em Icaraí, Árvore de Natal de São Francisco, na Praça Rádio Amador, e no Horto do Fonseca.

A campanha da Prefeitura de Niterói ganhou um reforço com a música Noite de Paz, lançada pelo cantor Dienis em parceria com a colombiana Fanny Lu.





Desde o início da Niterói Solidária, já foram arrecadadas mais de 80 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza, higiene e artigos de frio (campanha feita especialmente no inverno). A coordenadora voluntária da campanha e primeira-dama do município, Christa Vogel, ressalta a importância da união e solidariedade dos niteroienses para fazer o Natal dos que mais precisam um pouco melhor.





“Ao longo de todo ano, a Niterói Solidária trabalhou para atender aquelas famílias que mais precisam de ajuda. Chegamos a mais um Natal e podemos, com a união e empatia demonstradas pelos niteroienses ao longo de toda campanha, melhorar o fim de ano de alguém. É o período mais difícil do ano, porque enquanto algumas famílias vivem num contexto de festas e mesas fartas, outras não têm sequer o que comer. Por isso é tempo de compartilhar esperança e, sobretudo, doar amor. Abrace essa causa e faça o Natal de alguém mais feliz”, afirma Vogel.





O Natal Solidário vai contar ainda com uma ajuda diferente esse ano. O cantor Dienis e a cantora colombiana Fanny Lu, jurada do The Voice Colômbia, estão utilizando a canção Noite de Paz para chamar a atenção dos mais de 4,5 milhões de seguidores para ajudar na campanha. A música está disponível nas plataformas de streaming.





"Conscientizar as pessoas é muito importante. Juntando as minhas redes sociais com as da Fanny, temos um alcance de mais de 4,5 milhões de seguidores. A ideia é dar um engajamento à campanha, fazendo com que as pessoas entendam como é importante apoiar a quem precisa, principalmente nesse momento onde muitas pessoas têm a mesa farta e outras estão com as mesas vazias. Se cada um de nós ajudar, isso pode fazer a diferença. A música não tem fins lucrativos, mas tem a intenção de trazer ao público, que acompanha nossos trabalhos e conhece nossos projetos, o sentimento de união para fazer uma coisa linda e do bem", afirmou o cantor.



O cantor conta que tem uma ligação muito forte com Niterói e uma gratidão enorme desde que teve uma música escolhida por Paulo Gustavo para entrar na trilha do Vai que Cola, o filme.

“Sinto que estar envolvido em um projeto na cidade, solidário e voltado para o próximo, é como se eu retribuísse um pouco do que ele fez por mim. Meu coração é de Niterói, me sinto em casa na cidade. Estou muito feliz e grato por me permitirem fazer parte disso que vem ajudando tantas pessoas e que agora posso também dizer que é a minha causa”, disse Dienis.





O Natal Solidário estará presente em três locais das programações do Natal do Amanhã. É possível doar no Campo de São Bento, de quinta a domingo, das 18h às 21h, na Árvore de Natal em São Francisco, de terça a sexta com Papai Noel e sábados e domingos com shows, das 18h às 21h, e no Horto do Fonseca, de sexta a domingo, das 18h às 21h.





Campanha Niterói Solidária - A Campanha Niterói Solidária foi lançada em 7 de abril de 2021 com o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Durante mais de um ano, alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das 22 instituições cadastradas por chamamento público.





A campanha também recebeu donativos para ajudar às vítimas dos municípios do Rio de Janeiro que foram gravemente afetados pelas chuvas, como Petrópolis, e também arrecadou artigos de frio, doados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária para famílias em situação de vulnerabilidade.





Serviço: Natal Solidário – arrecadação de alimentos não perecíveis e artigos de higiene e limpeza



- Campo de São Bento, de quinta a domingo, das 18h às 21h (Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí)



- Árvore de Natal em São Francisco, de terça a sexta com Papai Noel e sábados e domingos com shows, das 18h às 21h (Praça do Rádio Amador – São Francisco)



- Horto do Fonseca, de sexta a domingo, das 18h às 21h (Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca).