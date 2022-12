O evento, além de comida, bebida, artesanato, agroecológicos, agricultura familiar, vestuário, utilidades, conta com outras produções locais dos participantes do Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói. - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O evento, além de comida, bebida, artesanato, agroecológicos, agricultura familiar, vestuário, utilidades, conta com outras produções locais dos participantes do Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói.Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 13/12/2022 07:59

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, vai celebrar o Dia Nacional da Economia Solidária, nesta quinta-feira (15), com uma programação gratuita na Praça JK, no Centro.

A data será comemorada com música ao vivo de diferentes estilos com apresentação do Mulheres no Samba, Trio Forrozeiro e Lazy Rock, além de comida, bebida, artesanato, agroecológicos, agricultura familiar, vestuário, utilidades, dentre outras produções locais dos participantes do Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói. A programação conta ainda com debates e credenciamento de comércios e empreendimentos que quiserem aceitar a Moeda Social Arariboia.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destaca o avanço nas conquistas da pauta.



“Temos avançado bastante na pauta da economia solidária em nossa cidade. É fundamental celebrarmos esse dia e fazer a economia solidária ser ainda mais reconhecida. Pretendemos conscientizar sobre a necessidade de revermos a produção e o consumo que não respeita o meio ambiente e os direitos humanos, com muita música e celebração”, disse o secretário.



As atividades terão início a partir das 10h. O evento contará com uma tenda onde acontecem debates e rodas de conversa sobre temas como reciclagem de resíduos sólidos, sustentabilidade, moedas sociais, bancos comunitários, etc. A Praça Juscelino Kubitschek fica na Av. Visconde do Rio Branco, no Centro.



História - O Dia Nacional da Economia Solidária foi criado em homenagem ao ambientalista Chico Mendes, que nasceu em 15 de dezembro de 1944. Chico Mendes ficou conhecido pela luta em defesa dos seringueiros da Bacia Amazônica, através da conscientização das empresas para preservar a floresta nativa. Em dezembro de 2019, foi sancionada a Lei 13.928/19 que institui o dia 15 de dezembro como o Dia Nacional da Economia Solidária.



Confira a programação:



Palco

13h30 – Lazy Rock

16h – Trio Forrozeiro

17h30 – Mulheres no Samba de Niterói;



Tenda de debates Chico Mendes

10h30 - Mesa 1 - Movimento Social de Economia Solidária - Apresentação do Fórum de Economia Solidária

11h30 - Mesa 2 - Bancos Comunitários e Moedas Sociais

13hs - Mesa 3 - Economia Solidária e Sustentabilidade

14h30 - Mesa 4 - Pesca Artesanal e Economia Solidária

15h30 - Mesa 5 - Agroecologia e Economia Solidária.