O deputado Waldeck Carneiro (PSB), lamentou os recentes cortes do Governo Federal às universidades.Divulgação Ascom Alerj - Foto: Octacílio Barbosa

Publicado 13/12/2022 08:52

O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano, em reunião do Colégio de Líderes. Municípios do Noroeste Fluminense atingidos pelas chuvas também receberão recursos da Assembleia.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), anunciou o repasse de R$ 8,5 milhões de recursos economizados pelo Parlamento Fluminense ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

A doação foi acordada em reunião do Colégio de Líderes realizada nesta segunda-feira (12/12) por todos os líderes partidários presentes. Um projeto de lei formalizando o repasse deve ser votado, em discussão única, nesta terça-feira (13/12), em plenário.



Do montante total, R$ 7,5 milhões serão para cobrir o déficit orçamentário do hospital. O restante dos recursos vai ser utilizado para a compra de um mamógrafo que já foi licitado. Presente na reunião, o diretor do hospital, João Marcelo Ramalho Alves, destacou que essa grave crise orçamentária pode levar a unidade a suspender exames de alta complexidade. O Gaffrée e Guinle é referência em oncologia e tratamento de pessoas com HIV.



“Apesar de termos diminuído os custos, cortado investimentos e priorizado os custeios, estamos com previsão de fechar o ano no vermelho. Caso isso aconteça, procedimentos de alta complexidade podem ser paralisados, principalmente oncológicos, que só o hospital realiza gratuitamente no estado”, destacou.



Todos os líderes partidários e demais parlamentares concordaram com a doação de recursos. “Precisamos somente averiguar se o repasse terá que ser feito mediante a Prefeitura do Rio ou diretamente ao caixa da Unirio. A Alerj se destacou nesta legislatura em auxiliar as instituições de ciência e tecnologia e não podemos deixar um hospital tão importante fechar o ano com déficit sendo que temos dinheiro em caixa”, salientou Ceciliano, informando que este ano a Alerj já economizou R$ 500 milhões.



A presidente da Comissão de Saúde da Alerj, deputada Martha Rocha (PDT), ressaltou que o hospital é referência no tratamento de pacientes com HIV. “O parecer da Comissão de Saúde será extremamente favorável. Esse hospital é vanguardista no tratamento do HIV. Além, é claro, de realizar diversas pesquisas e estudos sobre o tema”, disse.



Já o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Parlamento Fluminense, deputado Waldeck Carneiro (PSB), lamentou os recentes cortes do Governo Federal às universidades e lembrou da nota técnica apresentada nesta segunda-feira (12/12) pela Assessoria Fiscal da Alerj sobre o complexo industrial da saúde do Estado do Rio.

“O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos anos, bem como os recentes cortes orçamentários às universidades federais foram um golpe muito grande. A Alerj, como sempre aconteceu, tem que fazer essa interlocução com a comunidade científica. Além disso, o Parlamento está tentando impulsionar o complexo de saúde fluminense. Precisamos ser autossuficientes. Atualmente, somos dependentes de insumos básicos, que poderiam ser facilmente produzidos em nosso estado”, pontuou Waldeck Carneiro.



Doação ao Noroeste Fluminense

O presidente da Alerj também destacou o interesse em repassar recursos aos municípios de Conceição de Macabu e Carapebus, no Noroeste Fluminense, que sofreram com intensas chuvas nos últimos dias. Ceciliano afirmou que devem ser repassados R$ 2,5 milhões a cada um dos municípios. O presidente também se comprometeu a analisar um pedido de doação de recursos ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), formalizado pelo deputado Flávio Serafini (PSol).



MEDALHA TIRADENTES



Ao fim da cerimônia de lançamento do estudo Técnico do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), na segunda-feira (12/12), o presidente André Ceciliano e o deputado Waldeck Carneiro (PSB) entregaram a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento Fluminense, ao diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, o economista Mauro Osório, pelos relevantes serviços prestados à sociedade.



“Mauro Osório sempre defendeu a importância de discutirmos o Rio de Janeiro regionalmente. Nos sentimos honrados e gratificados, não só de fazermos essa homenagem, mas de trabalharmos juntos na busca pelo desenvolvimento regional do nosso estado”, parabenizou o presidente.



“Sou muito agradecido ao presidente André Ceciliano por toda oportunidade e liberdade que recebi aqui para desenvolver meu trabalho. Ficou muito feliz e honrado com a homenagem e pelo reconhecimento do nosso trabalho”, concluiu.