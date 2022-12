O deputado estadual Waldeck Carneiro vai presidir a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual e Nacional da Economia Solidária (EcoSol). - Divulgação Ascom Alerj - Foto: Thiago Lontra

O deputado estadual Waldeck Carneiro vai presidir a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual e Nacional da Economia Solidária (EcoSol).Divulgação Ascom Alerj - Foto: Thiago Lontra

A Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária da Alerj, presidida pelo deputado estadual Waldeck Carneiro, em parceria com o Fórum Estadual de Economia Solidária, vai promover nesta quinta-feira (15/12), no Plenário da Assembleia Legislativa, uma sessão solene em comemoração ao Dia Estadual e Nacional da Economia Solidária (EcoSol).

Na ocasião serão entregues 20 comendas a pessoas físicas, jurídicas e empreendimentos que se destacaram na luta pelo desenvolvimento deste setor: o Diploma Paul Singer, instituído pela Resolução 716/2018.



De acordo com Waldeck, é um reconhecimento que o parlamento Fluminense faz a quem se destaca em processos e práticas de geração de trabalho e renda estabelecendo relações materiais de produção com base em princípios específicos da EcoSol, como o cooperativismo e a prática do preço justo, bem como a emancipação do empreendedor por seu trabalho e a sustentabilidade.

“A Economia Solidária significa uma alternativa potente através da qual centenas de milhares de trabalhadores sobrevivem gerando trabalho e renda, sob parâmetros diferentes da economia capitalista convencional, que é focada no lucro e na competitividade. A assembleia vem tendo protagonismo há muito tempo neste campo, construindo um Plano Estadual, com participação ativa do Conselho Estadual e fóruns da sociedade civil existentes. Paul Singer dirigiu por treze anos a Secretaria Nacional de Economia Solidária fomentando uma política pública para o setor e queremos estimular que municípios e o Estado tenham uma agenda própria para a EcoSol, de modo que ela se consolide como um dos eixos do processo de desenvolvimento econômico e estratégico do Rio de Janeiro”, afirma o parlamentar.



O economista e professor austríaco Paul Singer trabalhou, incansavelmente, o tema da economia solidária no Brasil, ajudando a criar a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP em 1998, assumindo o cargo de coordenador acadêmico desta incubadora, a primeira do país (atualmente existem mais de 100).

A partir de junho de 2003, Singer passou a ser o titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011, ainda como Secretário de Economia Solidária, apresentou suas ideias a respeito dos bancos comunitários, acreditando que estes são instrumentos para a erradicação da miséria. No ano seguinte foi agraciado pelo Prêmio Personalidade Profissional 2012, na categoria Economia.



Homenageados

Ricardo Henrique de Queiroz Henriques Nery (Post Mortem); Ivone Albertino Rosa; Lucivânia Soares da Costa França; Cooperativa Agroverde de Produtores Rurais, Cozinha Solidária de São João de Meriti, Cooperativa de Recicláveis Renascer de Campos dos Goytacazes; Gilma Rosa M. dos Santos; Maria Aparecida Pereira Thomaz; Cláudia de Oliveira Lourenço; Guilherme de Freitas Ewald Strauch; Programa Escritório Escola de Engenharia e Design da UFF (Coordenação: Professora Suzana Dantas Hecksher); Ellen Guimarães Duarte Dias (Post Mortem); Elza Santiago; Eliane Freixo; Iraci dos Santos Mendes Ribeiro; Alexandra Vasconcelos Campos; Maria do Carmo do Espírito Santo Merly; Igor Paes Nunes; Alcira Ayres; e Mônica Mattos.