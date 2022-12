O evento, que aconteceu na Avenida Ary Parreiras, contou com uma árvore de Natal reciclável e visita de Papai Noel. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 19/12/2022

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou, no último sábado (17), uma festa de Natal sustentável e solidária para os moradores do Morro da Cotia, em Icaraí. O evento, que aconteceu na Avenida Ary Parreiras, contou com uma árvore de Natal reciclável, visita de Papai Noel, doação de 250 brinquedos recicláveis confeccionados pela equipe da Clin, distribuição gratuita de pipoca e picolé e apresentação do Coral de Vozes.

O presidente da Companhia, Luiz Fróes, disse ter orgulho desta iniciativa dos funcionários.

“Nosso objetivo é aproveitar uma data tão simbólica e importante como o Natal para estimular a consciência dos cidadãos sobre a preservação do meio ambiente. Os nossos projetos de educação ambiental focam nas crianças para que sejam multiplicadoras e mostrar como é possível reaproveitarmos os resíduos e ainda sermos solidários”, destaca Fróes.

A árvore tem 3,20 metros de altura e foi toda produzida com material reciclável, sendo cerca de 3 mil garrafas PET e 28 galões de água sanitária.

Moradora do Morro da Cotia, Lúcia Fernanda, mãe de três filhos, falou sobre a importância da iniciativa da Clin para a comunidade.

"Esse evento foi maravilhoso! As crianças amaram o Papai Noel e esses brinquedos fizeram a diferença para o Natal. Os brinquedos feitos de materiais recicláveis despertaram o interesse deles”, disse Lúcia.

Um dos pontos altos da cerimônia foi o show do Coral de Vozes da Clin, que apresentou o seu repertório ao longo de 14 anos de atividade, além de músicas natalinas. O grupo lançou em 2021 seu primeiro CD pelo selo Niterói Discos, com arranjos escritos especialmente para o grupo pelo seu regente, Marcello Sader. Duas faixas do CD, “Que Casa é Essa” e “Hino a Niterói”, foram transformadas em videoclipes, gravados e lançados também pela Niterói Discos.

Desde sua fundação em 2008, o Coral Vozes da Clin é muito presente na vida musical de Niterói, com espetáculos regulares em vários espaços culturais da cidade. O coro tem repertório diverso, que contempla várias vertentes da MPB e também prestigia compositores niteroienses.