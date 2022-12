Segundo a Seplag, já foram tramitados 8 mil processos, evitando que mais de 385 mil folhas fossem impressas. - Divulgação

Publicado 22/12/2022 10:12

A Prefeitura de Niterói atingiu mais um marco na transformação digital do município. Esta semana todos os processos de aquisição da Prefeitura passaram a ser realizados de maneira eletrônica. A medida tem como objetivo tornar os processos mais rápidos, econômicos e transparentes. A implementação do Processo Eletrônico já gerou economia de R$ 50 mil com a redução de 3 toneladas de folhas impressas em um ano.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), que coordena o Processo Eletrônico na Prefeitura, já foram tramitados 8 mil processos, evitando que mais de 385 mil folhas fossem impressas. A taxa de processos abertos eletronicamente já chegou a 13%, atingindo a meta prevista para fevereiro do ano que vem.

“A implementação do Processo Eletrônico é uma das prioridades do governo e foi definido como meta deste ano realizar a transição para que todos os novos processos de aquisição do município sejam realizados de forma eletrônica. Este é um marco na qualidade e modernização da administração pública de Niterói. Diversos órgãos se comprometeram com esse desafio e tivemos o engajamento central do prefeito e de toda administração, que entenderam a importância de termos uma Prefeitura mais digital, mais sustentável e mais ágil para o servidor e para o cidadão”, explicou a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti.

O município investe R$ 50 mil por ano no sistema, ou seja, o investimento realizado se pagou apenas com a economia de papel. A meta, definida no Plano Plurianual (2022-2025) e na Estratégia de Governo Digital da Prefeitura, é que 100% dos processos administrativos sejam tramitados eletronicamente até 2024. O Processo Eletrônico vai proporcionar, por ano, uma economia estimada de R$ 1 milhão e de 25 toneladas de papel quando estiver 100% implementado, além de reduzir o tempo médio de análise e resolução de processos em até 10 vezes.