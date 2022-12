O Restaurante Cidadão Jorge Amado, no Centro de Niterói, preparou um prato especial para o Natal. - Ascom PMN

Publicado 23/12/2022 08:22 | Atualizado 23/12/2022 08:27

O Restaurante Cidadão Jorge Amado, equipamento social de segurança alimentar da Prefeitura de Niterói, vai preparar um prato especial para esta sexta-feira (23). O cardápio, preparado por Honorato Vieira, foi aprovado na edição do projeto Chef Popular em outubro e retorna para a celebração natalina. Os usuários poderão se deliciar com uma copa-lombo assada servida com canjiquinha e farofa de linguiça. Ainda há opção de fricassé de frango e um doce de banana de sobremesa.

O almoço é servido pelo preço simbólico de R$ 2, das 10h às 15h. Desde sua municipalização, em 2017, o Restaurante Cidadão já passou das 2,9 milhões de refeições servidas. Além da refeição, os frequentadores vão curtir um som ambiente com participação de um DJ.



A Secretaria Municipal de Assistência Social é a gestora do Restaurante Cidadão. O secretário da pasta, Elton Teixeira, destaca que o serviço é importante para garantir a alimentação da população vulnerável.



“O Brasil voltou a viver a fome de forma mais acentuada e Niterói se destaca no trabalho da manutenção dos direitos básicos da vida, como a alimentação. O Restaurante Cidadão é uma opção de alimentação para milhares de pessoas todos os dias, tanto as da cidade como de outros municípios que encontram aqui uma comida boa, de qualidade e por um preço simbólico”, disse o secretário.





A ceia de Natal será servida na sexta-feira (23) com uma receita conhecida e aprovada pelos frequentadores do Restaurante Cidadão: a copa-lombo com canjiquinha do chef popular Honorato Vieira. Em 2022, o Restaurante já serviu mais de 500 mil refeições, entre café-da-manhã e almoço, uma média de 2 mil por dia.





O Restaurante Cidadão Jorge Amado da Prefeitura de Niterói, localizado no Centro, foi municipalizado em 2017. O equipamento é uma opção econômica para a população da cidade e de outros municípios que vem garantir uma alimentação balanceada pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$ 0,50. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 10h às 15h, para o almoço.