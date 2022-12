BR-101 - Arteris Fluminense

Publicado 26/12/2022 16:49

Rio – Entre os dias 23 e 25 de dezembro, durante os dias de operação especial no Natal, 20 acidentes foram registrados na BR-101/ RJ Norte, trecho entre a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes, e Niterói. Isso representa uma redução de 20% no número de acidentes comparado com o ano anterior – nenhum com fatalidade. Os dados são da concessionária Arteris Fluminense, que administra a rodovia.



Segundo a empresa, 714 atendimentos foram prestados ao longo dos 322 quilômetros do mesmo trecho. Neste período, cerca de 120 profissionais estiveram mobilizados na operação especial e a maior parte dos acionamentos foi relacionado a problemas mecânicos, totalizando 301 atendimentos.



Além disso, ainda de acordo com a empresa, as equipes de emergências atuaram em 22 ocorrências com suporte pré-hospitalar.



Operação especial de fim de ano segue na BR-101/RJ



A operação especial de Natal e Réveillon na BR-101/RJ seguirá até o dia 2 de janeiro. Segundo a Arteris Fluminense, a empresa disponibilizará equipes operacionais atuando 24h por dia. Confira a previsão de tráfego para os próximos dias:



26 de dezembro: 85.609 carros

27 de dezembro: 75.534 carros

28 de dezembro: 74.224 carros

29 de dezembro: 79.125 carros

30 de dezembro: 96.804 carros

31 de dezembro: 85.794 carros

1º de janeiro: 55.736 carros

2 de janeiro: 11.7655 carros



A concessionária recomenda que o motorista verifique as condições do veículo antes de viajar, utilize o cinto de segurança em todos os assentos do veículo, programe seus horários de saída e retorno e obedeça à sinalização nas vias para garantir uma viagem em segurança.



Durante o período de operação especial, as obras de manutenção estarão suspensas e as equipes ficarão em prontidão para todos os tipos de atendimento.

Para acompanhar o movimento na rodovia atualizado 24 horas, os usuários podem acessar o perfil da concessionária no Twitter (@Arteris_AFL) e conferir os melhores horários para viajar.