Bombeiros do 2º Grupamento Marítimo (Barra da Tijuca) foram acionados para a ocorrência - Google Street View

Publicado 26/12/2022 15:26 | Atualizado 26/12/2022 15:41

Rio – Cinco homens ficaram feridos, na manhã desta segunda-feira (26), com a queda de um parapente no mar da Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o 2º Grupamento Marítimo (Barra da Tijuca) foi acionado às 11h15 para a ocorrência. Pedro Neto, de 44 anos, Fabiano Santos, 44, e Diego Ferreira, 35, foram atendidos e liberados. Robson Braga, 45, e Cláudio Coutinho, 39, foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Robson recebeu alta, e Cláudio se encontra em estado estável no hospital.

Ainda não há informações sobre como aconteceu o acidente, que ocorreu na altura da ilha dez da Praia da Reserva.