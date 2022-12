Cariocas aproveitam praia antes da chuva cair na cidade. Apesar do mau tempo, temperaturas se mantêm elevadas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Cariocas aproveitam praia antes da chuva cair na cidade. Apesar do mau tempo, temperaturas se mantêm elevadasPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 26/12/2022 15:34 | Atualizado 26/12/2022 16:06

Rio - A última semana do ano começou com chuva no Rio de Janeiro e o mau tempo deve durar até janeiro. Nesta segunda (26), o dia amanheceu nublado e com chuva fraca nas zonas Norte e Oeste.



A previsão do tempo indica que as temperaturas devem variar entre 21°C e 35°C. De acordo com o Alerta Rio, o tempo está instável por conta da atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, juntamente com a aproximação de uma frente fria pelo Oceano Atlântico.

fotogaleria



Apesar das chuvas desta segunda, a cidade segue em estágio de normalidade. Há previsão de chuva forte a moderada em alguns bairros, acompanhadas de rajadas de vento e raios.



Nesta terça-feira (27), o tempo permanece fechado, com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento, mas o termômetro se mantém estável, com máxima de 34°C e mínima de 21°C.



Já na quarta-feira (28), assim como nos dias anteriores, a temperatura deve ficar entre 36°C e 22°C, e o tempo segue nublado, com pancadas de chuvas previstas para a tarde e noite.



A quinta-feira (29) será de céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com temperatura máxima de 35°C e mínima de 21°C.

Apesar das chuvas desta segunda, a cidade segue em estágio de normalidade. Há previsão de chuva forte a moderada em alguns bairros, acompanhadas de rajadas de vento e raios.Nesta terça-feira (27), o tempo permanece fechado, com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento, mas o termômetro se mantém estável, com máxima de 34°C e mínima de 21°C.Já na quarta-feira (28), assim como nos dias anteriores, a temperatura deve ficar entre 36°C e 22°C, e o tempo segue nublado, com pancadas de chuvas previstas para a tarde e noite.A quinta-feira (29) será de céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com temperatura máxima de 35°C e mínima de 21°C.

De acordo com o Climatempo, a sexta-feira (30), o sábado (31) e o domingo (1°) também serão quentes, mas com tempo nublado e previsão de chuvas na cidade a qualquer hora do dia.