Suspeito estava dentro da casa com uma faca e outras ferramentasDivulgação

Publicado 27/12/2022 17:14

Rio - Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (26), um homem acusado de roubo a residência na Rua Doutor Mário Souto, no bairro do Cafubá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo as investigações, ele já possuía 12 anotações criminais.

De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando um morador disse que um homem tinha invadido sua casa e estava ameaçando com uma faca. Ao chegarem ao local, o suspeito estava dentro da residência com o objeto e outras ferramentas.

Ele foi conduzido para a 76ªDP (Niterói) e já tinha 12 anotações criminais por homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas e posse e uso.