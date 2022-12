Número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados é o maior já visto no Rio de Janeiro - Magno Segllia

Publicado 27/12/2022 15:14 | Atualizado 27/12/2022 15:21

Rio – O número de motoristas flagrados pela Lei Seca dirigindo sob o efeito de álcool chegou, em 2022, à maior marca já registrada no Rio de Janeiro em um ano. A informação está no balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), órgão responsável pela operação.

Foram ao todo 33.350 condutores flagrados nas blitzes realizadas no estado até o último domingo (25) - o recorde anterior era de 2012, com 33.262 motoristas.

Segundo a Segov, os dados da Lei Seca mostram que o aumento nas infrações é, em parte, reflexo da ampliação na quantidade de equipes de vistoria atuando na operação, que dobraram de 15 para 30 e totalizaram 337 mil ações de fiscalização no ano de 2022.

Outro ponto levantado como motivo para o crescimento é o hábito de consumo em maior escala de bebidas alcoólicas adquirido durante a pandemia. Até 2019, a média dos condutores flagrados nas operações foi de 4,7% dos abordados, mas em 2021 esse número chegou a 12,9% e, este ano, o índice está em 10,99%.

"Trabalhamos para reduzir os índices e ter uma taxa dentro do tolerável, que é abaixo do 4%. O sonho é chegar no dia em que todos os motoristas parados vão testar negativo. Mas, para isso, precisamos da colaboração de todos os condutores, da conscientização de nunca dirigir depois de beber", disse o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar.

Lei Seca no Natal

No fim de semana do Natal, os agentes da Lei Seca pararam 3.654 motoristas pelo estado, sendo 568 flagrados dirigindo sob o efeito do álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro, quantidade que equivale a 15,5% dos abordados.

Os locais com os maiores índices foram: Ilha de Guaratiba e Recreio dos Bandeirantes (32,9%), Nilópolis e Niterói (27,5%), Campo Grande (27,3%), Nova Iguaçu (23%), Jacarepaguá (22,8%) e Petrópolis (22,1%).

Esquema reforçado no Réveillon

Para o Réveillon, a Lei Seca vai intensificar as suas ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas, como praias, centros gastronômicos e estradas movimentadas. A fiscalização irá contar com 150 agentes presentes na data, e funcionará até o início da manhã do dia 1º de janeiro.