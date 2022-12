Preso foi flagrado com pacote contendo notas falsas de R$ 100 e R$ 50 - Divulgação

Publicado 27/12/2022 16:27 | Atualizado 27/12/2022 16:56

Rio – Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (27), um homem que havia comprado cédulas falsas pelos Correios, no bairro do Mar do Norte, em Rio das Ostras, Região dos Lagos.

De acordo com a PF, uma equipe da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) abordou o suspeito no momento em que ele recebia um pacote vindo de São Paulo. Dentro do envelope estavam cinco cédulas falsas de R$ 100 e dez de R$ 50, totalizando R$ 1.000.

O homem, de 37 anos e natural de Cabo Frio, foi conduzido em seguida para a Delegacia da PF em Macaé. Ele será indiciado pelo crime de moeda falsa e pode ser condenado até 12 anos de prisão.