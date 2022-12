Pescador ficou desaparecido por dois dias. Ele foi encontrado em cima de uma boia de sinalização - Reprodução

Publicado 27/12/2022 14:02 | Atualizado 27/12/2022 15:02

Rio - Um pescador que estava desaparecido há dois dias foi encontrado vivo, na última segunda-feira (26), em cima de uma boia de sinalização do Porto do Açu, no mar em São João da Barra, Região do Norte Fluminense. Os amigos de David Júnior Berto Soares, conhecido como Leandro, chegaram a encontrar a sua embarcação à deriva em alto-mar, mas não havia ninguém.

Na segunda-feira, novas buscas foram feitas e o pescador foi encontrado. Seus amigos levaram a sua embarcação para a costa e encaminharam Leandro para a emergência da Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra. De acordo com eles, o homem estava com sinais de desidratação.