Policiamento reforçado no entorno da comunidade do Jacarezinho após três dias de intenso confronto - Marcos Porto/Agência O DIA

Policiamento reforçado no entorno da comunidade do Jacarezinho após três dias de intenso confrontoMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 27/12/2022 14:08

Rio - O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para os moradores ou os participantes que realizariam as provas no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, termina nesta terça-feira (27). A nova prova ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2023.

O serviço deve ser realizado na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até às 23h59. Segundo o Inep, os principais requisitos para participar da reaplicação são: ter informado, na inscrição, Jacarezinho como endereço, ou ter o bairro como local de prova. Nesse sentido, é obrigatório anexar um comprovante de residência com Código de Endereçamento Postal (CEP) válido.

O Instituto destacou que quem compareceu no dia 20 de novembro ( data do exame que foi impossibilitado por confrontos na região ), mas que, ainda assim, realizou as provas novamente, terá como resultado do 2º dia de exame o referente à reaplicação.

Entenda o caso

A decisão liminar atende ao pedido da Defensoria Pública da União (DPU) em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada no dia 2 de dezembro. A região sofreu com três dias de tiroteio, que deixou pelo menos um morto e seis feridos. Os confrontos se estenderam até 20 de novembro, justamente o segundo domingo de aplicação da prova. O primeiro foi dia 13 de novembro.

Em sua decisão, o juiz ressaltou que os direitos a educação, segurança e integridade física e psicológica devem receber máxima atenção e exercício por parte do Estado. Eugênio Rosa de Araújo ponderou que os moradores do Jacarezinho não estavam em condição de igualdade com os demais candidatos.



"Os direitos à educação e à saúde, ambos previstos expressamente na Constituição Federal (art.6º), devem ser lidos e efetivados em conjunto, não havendo que se falar, ao menos no caso dos autos, de juízo de ponderação ou prevalência entre eles. Nessa direção, pode-se afirmar que a proteção a esses direitos (educação, a segurança e a integridade física e psicológica) deve receber máxima atenção e exercício por parte do Estado, de modo que se espere que os estudantes da comunidade do Jacarezinho, bem como aqueles que realizariam a prova do Enem naquela região, realizem normalmente as provas, em condições de igualdade com outros candidatos de todo o Brasil. Contudo, conforme notícias trazidas nos autos, isso não ocorreu”, destacou o juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



O magistrado concluiu que "a operação policial realizada naquele final de semana (18 a 20 de novembro) andou na contramão dos direitos fundamentais dos participantes do Enem. Não há como ignorar ou afastar o impacto direto da ação policial no direito dos candidatos", afirmou na decisão.