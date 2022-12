O réveillon de Copacabana terá um efetivo de 2 mil e 662 policiais - foto de divulgação Riotur

Publicado 27/12/2022 13:48 | Atualizado 27/12/2022 16:10

Rio - A Polícia Militar apresentou, nesta terça-feira (27), o esquema de policiamento para o Ano Novo, que promete efetivo de 22.412 policiais em todo o estado do Rio, um aumento de 24% em relação ao ano passado. O plano apresentado prevê uma organização de segurança especial para o retorno do Réveillon em Copacabana, na Zona Sul do Rio, que tem estimativa de público de 2 milhões e efetivo de 2.662 policiais.

Segundo o secretário de Estado da PM do Rio de Janeiro coronel Luiz Henrique Pires, será a primeira vez que a Polícia Militar usará detector de metal, 30 torres com canhão de luz, sendo 17 na calçada e 13 na areia, quadriciclos e bloqueios na Avenida Princesa Isabel, no Leme. Os agentes do batalhão de Copacabana, cerca de 300 policiais, também estarão com câmeras nos uniformes, que batalhões de São Cristóvão, Copacabana e Leblon já estão testando. Eles estarão em pontos de bloqueio, nas torres com canhão de luz e nas 64 viaturas.

Além disso, o planejamento operacional contará com apoio tático de 300 policiais a pé na faixa de areia, 120 policiais em cinco tendas e 96 agentes em oito cabinas.

Os 150 detectores de metal apreenderão facas, tesouras, estiletes e outros objetos cortantes e armas de fogo, mas não há restrição para as armas de policiais e bombeiros à paisana.

Segundo a corporação, o esquema começará às 8h, com controle de acesso a partir das 16h, quando as pessoas terão que passar pelos pontos de revista para irem para a orla de Copacabana. O critério de abordagem nos pontos de revista, segundo a PM, será como operação de trânsito. "À medida que o fluxo estiver muito aumentado, a gente acaba utilizando um critério de atitude suspeita. Quando tiver um fluxo maior de pessoas, a gente vai fazer a passagem pelo detector de metal. Quando estiver com menor fluidez, vamos revistar bolsas e outros objetos importantes. Esperamos revistar o máximo número de pessoas. O Batalhão de Turismo também estará atuando nos hotéis", afirmou o comandante do 19º BPM (Copacabana) coronel Ludogero. Caso haja aglomeração, não haverá nenhum tipo de revista.

São 29 pontos de bloqueio, sendo 16 de revista e 13 de "bloqueio total", com exceção de três vias de acesso e saída específicas para o Corpo de Bombeiros e uma exclusiva para a prefeitura. Nos pontos de revista, haverá a disponibilização de pulseiras de identificação para as crianças.

Além disso, drones transmitirão imagens em tempo real para agentes que estarão no CICC e em um comando instalado na Rua República do Peru, para que providências sejam tomadas em casos suspeitos. A comunicação será feita por rádio.

Já a Operação Verão está mantida a partir das 6h nos fins de semana, com patrulhamento na praia.

No fim da coletiva, o coronel Luiz Henrique Pires apresentou as 54 novas viaturas semiblindadas (31 automóveis e 23 motocicletas) que serão empregadas no policiamento do Revéillon 2022.

Confira o esquema de trânsito para Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes

Vias interditadas



Barra da Tijuca - Em função do movimento de pessoas que seguem para a praia, a Avenida Lúcio Costa terá a pista junto à orla interditada no trecho entre o acesso à Ponte Lúcio Costa e a Avenida Érico Veríssimo, das 22h de sábado (31) às 10h de domingo (1º).





Recreio dos Bandeirantes - Assim como na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes haverá a interdição de trecho da Avenida Lúcio Costa, na pista junto à orla. O trecho que será interditado será entre a Avenida Gláucio Gil e Avenida Pedro Moura, das 22h de sábado (31) às 10h de domingo (1º).



Ônibus para Barra e Recreio



Haverá um terminal de ônibus para embarque (Embarque 2), a partir das 22h em Ipanema, com embarque na Avenida Vieira Souto e na Rua Prudente de Morais, com ônibus convencionais e executivos que vão para a Barra da Tijuca (Terminal Alvorada) e o Recreio dos Bandeirantes.

Quem for viajar nas linhas convencionais deve se dirigir à Avenida Vieira Souto. Quem optar pelas linhas executivas, deve embarcar na Rua Prudente de Morais. Todos os pontos ficam próximos à Rua Vinícius de Moraes.

As linhas convencionais são: Integrada 2 – 552 (Ipanema x Alvorada, via Av. Lúcio Costa), Integrada 6 – 558 (Ipanema x Cidade de Deus, via Itanhangá), Integrada 8 – 553 (Ipanema x Recreio, via Lagoa-Barra / Av. das Américas), Integrada 9 – 554 (Ipanema x Piabas, via Av. Niemeyer / Av. Benvindo Novaes) e 557 (Ipanema x Rio das Pedras). Confira aqui os itinerários.

As linhas executivas são: 2334 (Ipanema x Campo Grande), 2335 (Ipanema x Santa Cruz, via Barra da Tijuca), 2338 (Ipanema x Campo Grande, via Estrada do Magarça). Confira aqui os itinerários.

Circulação de ônibus na Barra da Tijuca

As linhas que trafegam na pista da orla serão desviadas pela Av. Afonso Arinos de Melo Franco.

BRT



A Mobi-Rio informa que os serviços no BRT serão reforçados no sábado (31), das 16h às 22h, e no domingo (1º), das 4h às 10h.

MetrôRio

A Operação Especial de Réveillon do MetrôRio começa às 19h de sábado (31) e vai até às 5h de domingo (1º). Durante a Operação Especial, as Linhas 1 e 4 irão operar da estação Uruguai / Tijuca à Jardim Oceânico / Barra da Tijuca e, a Linha 2, da estação Pavuna à General Osório / Ipanema.

No sábado (31), a partir das 19 horas, a estação Jardim Oceânico / Barra da Tijuca permanecerá aberta para embarque e desembarque e partir da meia-noite permanecerá aberta somente para embarque.

No domingo (1º), a estação Jardim Oceânico / Barra da Tijuca funcionará a partir das 7h até às 23h.