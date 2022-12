A média de ocupação hoteleira no Rio registra 89,61% - Divulgação

Publicado 27/12/2022 13:35

Rio - A quatro dias para o Réveillon, as reservas nos hotéis cariocas não param de aumentar. A média de ocupação registra 89,61% para o período de 30 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, de acordo com a terceira prévia da pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO). Números podem ultrapassar o do ano passado.

Ipanema e Leblon lideram a lista dos bairros mais procurados, com 93,62% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 93,10%. Logo após vêm Barra da Tijuca e São Conrado (92,04%), Flamengo e Botafogo (87,35%) e Centro (78,30%).

O resultado mostra o firme crescimento das reservas. Na semana passada, a pesquisa apontava uma ocupação de 80,75%. A expectativa dos hoteleiros para este Réveillon, anunciado pela Riotur como a maior celebração da virada de todos os tempos, é de superar o resultado do ano passado, quando a taxa de ocupação foi de 92,10%, recuperando a ocupação nos níveis pré-pandemia. Na virada de 2019 para 2020, a taxa atingiu 99%.

“As projeções de recuperação do setor são muito positivas para esta temporada e sinalizam que os números fiquem próximos ou superem os do Réveillon 2020/2021. Esperamos chegar a 98% de quartos ocupados”, afirma o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

Se posicionando há alguns anos como o maior Réveillon indoor da cidade, a Barra da Tijuca recebe grande demanda do público que viaja em família. O bairro já tem hospedagens concorridas para o fim de ano. Mais de 92% dos quartos estão reservados e a expectativa da hotelaria é de 100% de ocupação na virada.

Segundo Alfredo Lopes, o Réveillon da Barra foi planejado desde o início para ser uma festa indoor, uma vez que não há programação de eventos na praia, porém presenteando moradores e turistas com um show de luzes. “A queima de fogos de artifício é feita nos telhados dos hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. Alguns shoppings também participam, garantindo um céu iluminado da Barra ao Recreio. É uma comemoração com demanda que cresce a cada ano”, disse.

Confira abaixo a taxa média de ocupação nos anos anteriores

Réveillon 2021/ 2022 – taxa média de ocupação de 96%

Réveillon 2020/ 2021 – taxa média de ocupação de 62,36%

Réveillon 2019/ 2020 – taxa média de ocupação de 99%