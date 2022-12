Jogo das Estrelas do Zico já tem data, local e horário confirmados - Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:53

Rio - Mais uma vez, o calendário esportivo do Maracanã se encerrará com o Jogo das Estrelas. Organizado por Zico, maior ídolo da história do Flamengo, o evento foi marcado para o dia 28 de dezembro. Os torcedores que comprarem os ingressos terão direito a assistir o Jogo dos Artistas, que será às 18h, e o Jogo das Estrelas, disputado às 20h30.

No ano passado, o evento foi alvo de polêmica envolvendo Zico e a diretoria do Flamengo. Como o estádio teve que ser fechado para a reforma do gramado, a organização do Jogo das Estrelas reclamou de não tersido avisada com antecedência sobre as obras. Por conta disto, o tradicional evento foi realizado no Estádio Luso-Brasileiro, a casa da Portuguesa-RJ.

Em 2021, Zico ainda se recuperava de uma cirurgia no quadril, e, por isto, só esteve em campo durante seis minutos do jogo. Ao que tudo indica, o Galinho de Quintino deve participar do evento com mais minutos neste ano.

As atrações do Jogo das Estrelas e do Jogo dos Artistas ainda não foram confirmadas. No entanto, ao que tudo indica, um astro do futebol internacional deve participar do jogo principal. Isto porque, em maio deste ano, Zico revelou que convidou o meia Paul Pogba para o evento, e recebeu o "ok" do francês.