John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 06/12/2022 16:01

Em comunicado divulgado na última segunda-feira (5), o Lyon estabeleceu a próxima quarta-feira como prazo final para a Eagle Football, empresa de John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, concluir o processo de aquisição do clube francês.

"Em vista do progresso alcançado nas últimas 48 horas, os acionistas históricos e o OL Groupe concordaram em conceder à Eagle Football um prazo final até 7 de dezembro de 2022 para chegar a um acordo final, incondicional e financiado com todas as partes, com base no qual o processo de fechamento pode ser iniciado", disse o clube, em trecho da nota publicada.

Na última semana, Textor indicou que faltavam apenas conversões de suas ações no Crystal Palace (ING) para a Eagle Football, aguardando aval dos demais acionistas do clube de Londres. Este processo já foi concluído com Botafogo e RWD Molenbeek, da Bélgica.

Pelo acordo proposto, John Textor seria dono de 66,5% das ações do Lyon, com a possibilidade de ampliar tal participação para até 88,5%. O aumento de capital do clube estaria em 86 milhões de euros (R$ 474,6 milhões na cotação atual), tendo um valor estimado de mercado na casa dos 798 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões).