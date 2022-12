Pelé - Reprodução

PeléReprodução

Publicado 06/12/2022 15:43

Catar - Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última semana, Pelé apresentou uma "melhora progressiva geral" após enfrentar uma infecção respiratória, diz o boletim médico divulgado nesta terça-feira. O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências".

Veja o boletim na íntegra:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.



O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências."

Craques do Brasil estenderam faixa em homenagem a Pelé, que está internado MANAN VATSYAYANA / AFP Na última segunda-feira, Pelé disse que assistiria ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que foi vencido pela Seleção por 4 a 1. Após o apito final, os jogadores brasileiros exibiram uma faixa em homenagem ao Rei.

Segundo a família, o craque está internado para um período de avaliações rotineiras. Em nota na última quarta, o hospital falou em reavaliação do tratamento de um tumor de colón diagnosticado em setembro de 2021.



Após descobrir a doença, Pelé se submeteu à uma cirurgia para retirada do tumor. No entanto, após o procedimento, o Rei voltou a ser internado algumas vezes para dar continuidade ao tratamento.