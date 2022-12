Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023 - Lucas Figueiredo/CBF

Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/12/2022 15:56

Rio - Restando pouco menos de dois meses para a Supercopa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol ainda vive um impasse sobre a sede que receberá o duelo entre o Palmeiras, campeão do Brasileirão, e o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil.

O torneio foi previamente agendado para o dia 28 de janeiro de 2023. Internamente, a CBF deseja que a partida que valerá o título da competição seja disputada fora do Brasil. Com isso, o Catar, sede da Copa do Mundo, aparece como um dos principais candidatos a receber o duelo. No entanto, ainda não há nenhuma decisão tomada sobre o assunto.

Além da Supercopa do Brasil, o Flamengo pode ter outra oportunidade de jogar no Catar. Isto porque, a Fifa estuda levar o Mundial de Clubes para o país sede da Copa do Mundo, com o intuito de aproveitar as estruturas que estão sendo utilizadas no Mundial. Com isso, caso os dois torneios aconteçam no país árabe, o Rubro-Negro poderia ter uma facilidade na logística, sequer precisando sair do Catar.