Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/12/2022 14:39

Com início de 22 de fevereiro, a Copa do Brasil 2023 terá um novo nome oficial. A Betano acertou o patrocínio principal do torneio, o que lhe garante o naming rights.



O contrato também garante à casa de apostas esportivas online ações na maior parte dos estádios nacionais, envolvendo inserções em painéis de LED e placas estáticas, banner central e inflável pré-jogo, placa de substituição customizada da marca, ativações ao longo do torneio com ingressos e performances de jogadores por partida e hospitality na final do campeonato.



A marca também estará nas redes sociais do torneio e promoverá ações com influenciadores durante os jogos.



A Copa 'Betano' do Brasil terá 92 clubes participantes e a grande final será em 24 de setembro de 2023.