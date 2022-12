Pedras de crack apreendidas tinham a embalagem estampada com a imagem do jogador de futebol Lionel Messi - Divulgação

Pedras de crack apreendidas tinham a embalagem estampada com a imagem do jogador de futebol Lionel MessiDivulgação

Publicado 29/12/2022 15:16 | Atualizado 29/12/2022 15:51

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, na tarde desta quarta-feira (28), 60 pinos de cocaína, 39 pedras de crack e 22 trouxinhas de maconha no bairro Trindade, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. As pedras de crack traziam a imagem do jogador de futebol Lionel Messi, enquanto as trouxinhas tinham um adesivo saudando o ano de 2023.

De acordo com informações divulgadas, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Porto Alegre quando abordou um homem e um menor em uma motocicleta, ambos mostraram nervosismo ao ver os policiais. Ao revistá-los, as drogas foram encontradas.

O homem foi preso por tráfico de drogas e levado para a 73ª DP (Neves). O menor foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).