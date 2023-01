Lily Nobre e o pai Dudu Nobre - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2023 19:17 | Atualizado 09/01/2023 21:37

Rio - Filha do cantor Dudu Nobre e Adriana Bombom, Lily Nobre, de 20 anos, revelou ter sido vítima de um abuso praticado durante uma festa no Recreio, na Zona Oeste do Rio. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP (Recreio), no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal "Extra", que publicou os detalhes da denúncia nesta segunda-feira (9), o caso aconteceu no último sábado, após o aniversário da mãe da jovem. Lily saiu da comemoração e foi para uma festa na comunidade da Beira Rio, com um amigo e duas amigas. Durante o evento, ela teria sido estuprada por mais de uma pessoa. Outras nove testemunhas já foram ouvidas pela delegacia, que busca mais informações.

Lily esteve na tarde desta segunda-feira (9) no IML, acompanhada pelos pais, para o exame de corpo de delito. Ao DIA, Adriana confirmou as informações. "Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", disse.