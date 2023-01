Idosa de 80 anos é presa por maus-tratos a animais em Copacabana | Rio de Janeiro | O Dia

Prisão foi realizada por agentes da 13ª DP (Ipanema) - Divulgação

Publicado 09/01/2023 19:22

Rio - Uma idosa, de 80 anos, foi presa em flagrante nesta segunda-feira (9), dentro de seu apartamento, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, pelos crimes de maus-tratos a animais e guarda de animais silvestres. No imóvel, foram encontrados 11 cães, um papagaio e uma tartaruga em condições insalubres.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 13ª DP (Ipanema) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência após denúncia de vizinhos sobre as condições da residência e a queda de um cão do 10º andar do prédio. A ação desta segunda contou com apoio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA).

De acordo com os agentes, no local foi constatado que os animais viviam em um ambiente com fezes e urina por todo o chão. Os cães foram detectados com doenças dermatológicas aparentes e muito sujos. Não havia comida nos depósitos e a água dos bebedouros estavam imundas. O apartamento também se encontrava em condições insalubres de higiene e habitação.



Ainda segundo os investigadores, todos os animais foram recolhidos. Os cães foram encaminhados para um abrigo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O papagaio e a tartaruga foram transferidos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por se tratarem de animais silvestres.

A Civil ressaltou que o imóvel foi interditado e a idosa foi conduzida para a delegacia, onde foi autuada em flagrante. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.