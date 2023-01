Carmem foi assassinada a facadas na casa do suspeito. Ela deixa um filho de 5 anos - Rede Social

Publicado 09/01/2023 13:39

Rio - "Homens, aceitem um 'não'. Agora um filho chora por sua mãe e uma família pela perda de uma pessoa adorável", lamentou a autônoma Paola Silva, 23 anos, prima de Carmem Dias da Silva, 29 anos, que foi assassinada a facadas por Wendel Luka da Silva Virgílio , de 25 anos, na tarde deste domingo (8), na Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo a família, os dois não eram namorados e a vítima teria aceitado ir até a casa do suspeito apenas para conversar. O suspeito foi preso horas depois de cometer.Em entrevista ao, Paola informou que a família não conhecia Wendel, mas que souberam que ele havia a chamado para conversar na casa dele. Carmem deixa um filho de 5 anos de outro relacionamento.“Eu estou revoltada com a situação, espero que esse homem pague por tudo que ele fez. Estamos todos tristes, arrasados e com o coração partido. Ninguém conhecia ele. Eles não eram namorados. Ele ligou pra ela pedindo para se encontrarem e parece que na casa dele estava tendo uma festa. Só isso que eu sei”, explicou.Paola ainda relatou que a prima era uma pessoa maravilhosa e que vai deixar saudades. “A Carmem era uma ótima pessoa, uma menina de coração enorme e puro. Todos a amavam. Ela não merecia esse fim. Eu não sei porquê ela teve esse destino tão cruel. Eu estava conversando com ela esses dias. Ela deixou um filho de 5 anos e minha tia que vai ter que criar ele. Iremos amá-la eternamente", contou.