PM reencontrou a esposa e o filho, após 58 dias internadoDivulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 09/01/2023 14:03

Rio - Após 58 dias internado, o policial militar Rodrigo Maia Rezende, de 41 anos, recebeu alta e pôde voltar para casa. Lotada no Programa Segurança Presente, a vítima foi baleada no abdômen e na perna quando fazia uma abordagem a dois suspeitos, no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu em novembro do ano passado e, desde então, o agente estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo.