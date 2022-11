Agente do Itaboraí Presente realizava uma abordagem a suspeitos quando foi baleado - Divulgação

Publicado 09/11/2022 11:31 | Atualizado 09/11/2022 15:36

Rio - O policial militar baleado depois de uma abordagem a suspeitos em Itaboraí, nesta terça-feira (8) , perdeu um rim depois de um dos tiros perfurar seu abdômen. O PM ainda foi atingido na perna. Ele foi submetido a uma cirurgia e apresenta um quadro de saúde estável nesta quarta-feira (9).

Segundo a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado em São Gonçalo, a previsão é que o PM, que integra o programa Segurança Presente, em Itaboraí, passe por outra cirurgia no decorrer da semana.

De acordo com a Secretaria de Governo do Rio, responsável pelo programa, o policial foi atingido por disparos de arma de fogo durante uma abordagem a dois suspeitos em uma motocicleta no bairro Ampliação.

Outros suspeitos passaram dentro de um veículo e atiraram contra os policiais que realizavam a abordagem. O PM ferido foi levado primeiramente para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e depois encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.