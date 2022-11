Agentes receberem denúncia de esconderijo de armas e drogas na localidade conhecida como Vila Verde. - Divulgação

Agentes receberem denúncia de esconderijo de armas e drogas na localidade conhecida como Vila Verde.Divulgação

Publicado 09/11/2022 20:48 | Atualizado 09/11/2022 20:57

Rio - A Polícia Militar encontrou, nesta quarta-feira (9), estufas para plantação de maconha durante operação na Rocinha , Zona Sul do Rio. A ação, em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop), contou com a participação dos agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).